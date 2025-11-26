Advertisement
Maruti Brezza Vs Mahindra XUV 3XO: जानें कौन सी एसयूवी रहेगी बेस्ट

Maruti Brezza Vs Mahindra XUV 3XO: Maruti Brezza में 1.5-लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो 103.1 PS की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका दावा किया गया बेहतरीन माइलेज है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन में 19.89 किलोमीटर प्रति लीटर तक है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 26, 2025, 10:21 AM IST
Maruti Brezza Vs Mahindra XUV 3XO: जानें कौन सी एसयूवी रहेगी बेस्ट

Maruti Brezza Vs Mahindra XUV 3XO: भारतीय सब-फ़ोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में Maruti Brezza और हाल ही में लॉन्च हुई Mahindra XUV 3XO के बीच कड़ा मुकाबला है. Brezza को देश में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कॉम्पेक्ट एसयूवी माना जाता है, जबकि XUV 3XO ने दमदार फ़ीचर्स और आकर्षक क़ीमत के साथ बाज़ार में अपनी जगह बनाई है. यह तुलना दोनों मॉडलों के इंजन सपेक्स, फ़ीचर्स और क़ीमत को ध्यान में रखकर की गई है, जिससे ग्राहकों को यह तय करने में मदद मिलेगी कि उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सी एसयूवी बेहतर है.

इंजन और परफॉर्मेंस
इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो, दोनों गाड़ियां काफी अलग हैं. Maruti Brezza में 1.5-लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो 103.1 PS की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका दावा किया गया बेहतरीन माइलेज है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन में 19.89 किलोमीटर प्रति लीटर तक है. इसके विपरीत, Mahindra XUV 3XO ज़्यादा आक्रामक परफॉर्मेंस देती है, जिसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और अधिक शक्तिशाली 1.2-लीटर टर्बो TGDi इंजन के विकल्प मिलते हैं. TGDi इंजन 131 हॉर्स पावर और 230 Nm का प्रभावशाली टॉर्क देता है, जो Brezza से काफी ज़्यादा है, इसलिए परफॉर्मेंस प्रेमियों के लिए XUV 3XO बेहतर विकल्प हो सकती है.

फ़ीचर्स 
फ़ीचर्स के मामले में, Mahindra XUV 3XO एक महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करती है. जहाँ Brezza में इलेक्ट्रिक सनरूफ़, 360 डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले (HUD) और 9-इंच का इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम जैसे उपयोगी फ़ीचर्स मिलते हैं, वहीं XUV 3XO बाज़ार में कई सेगमेंट-फ़र्स्ट फ़ीचर्स पेश करती है. इनमें पैनोरमिक सनरूफ़, लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफ़ोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और Harman Kardon ऑडियो सिस्टम शामिल हैं. ये प्रीमियम फ़ीचर्स XUV 3XO को सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के मामले में ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं.

प्राइसिंग
प्राइसिंग दोनों एसयूवी के बीच एक और बड़ा अंतर है. Maruti Brezza की एक्स-शोरूम शुरुआती क़ीमत ₹8.26 लाख है और टॉप वेरिएंट ₹13.01 लाख तक जाता है. इसके मुकाबले, Mahindra XUV 3XO ग्राहकों के लिए एक ज़्यादा किफ़ायती शुरुआती विकल्प है, जिसकी एक्स-शोरूम क़ीमत ₹7.28 लाख से शुरू होती है. हालाँकि, फ़ीचर-लोडेड टॉप वेरिएंट के लिए XUV 3XO की क़ीमत ₹14.40 लाख तक जाती है, जो Brezza के टॉप-एंड मॉडल से थोड़ा महँगा है.

सरल भाषा में, चुनाव आपकी प्राइमरी जरूरत पर निर्भर करता है. अगर आपकी प्राथमिकता ईंधन दक्षता (माइलेज) और मारुति के भरोसेमंद नेटवर्क पर है, तो Maruti Brezza बेहतर है. इसके विपरीत, यदि आप कम शुरुआती क़ीमत पर बेहतर परफॉर्मेंस, पैनोरमिक सनरूफ़ और ADAS जैसी उन्नत सुरक्षा और प्रीमियम फ़ीचर्स चाहते हैं, तो Mahindra XUV 3XO एक मज़बूत दावेदार है.

