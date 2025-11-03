Maruti Brezza Vs Renault Kiger: कौन मारेगा बाजी और किस पर पैसे लगाना फायदेमंद

Maruti Brezza Vs Renault Kiger: भारतीय ऑटो बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी (सब-4 मीटर) सेगमेंट में कड़ी टक्कर देखने को मिलती है, जहाँ लगभग हर बड़ी कंपनी अपने बेहतरीन मॉडल उतारती है. इस भीड़ में, मारुति सुजुकी की लोकप्रिय एसयूवी, ब्रेज़ा, का सीधा मुकाबला रेनॉल्ट की काइगर से होता है. ग्राहक अक्सर इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि इंजन पावर, फीचर्स, सुरक्षा और सबसे बढ़कर, कीमत के मामले में कौन सी गाड़ी उनके लिए सबसे अच्छी साबित होगी. इसीलिए, हम इन दोनों गाड़ियों की खूबियों को बारीकी से देखते हैं.

इंजन और पावर

इंजन की ताकत की बात करें तो, मारुति ब्रेज़ा में एक 1.5 लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन लगा है. यह इंजन अच्छी-खासी 103.1 PS की पावर देता है और कंपनी ने इसे बेहतरीन माइलेज के लिए तैयार किया है—मैनुअल गियरबॉक्स के साथ यह लगभग 19.89 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है. दूसरी ओर, रेनॉल्ट काइगर ग्राहकों को दो इंजन विकल्प देती है: एक किफायती 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और एक ज्यादा दमदार 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन. ब्रेज़ा के मुकाबले काइगर में AMT और CVT जैसे ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़्यादा विकल्प मिलते हैं, जिससे ड्राइविंग का अनुभव हर तरह के ग्राहकों के लिए आसान हो जाता है.

फीचर्स और सपेक्स

फीचर्स के मामले में दोनों ही गाड़ियां खुद को आधुनिक बनाए रखती हैं, लेकिन दोनों का फोकस थोड़ा अलग है. ब्रेज़ा अपनी प्रीमियम अपील को बढ़ाने के लिए कुछ बड़े फीचर्स लाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सनरूफ, ड्राइविंग के दौरान जरूरी जानकारी दिखाने वाला हेड-अप डिस्प्ले (HUD), और पार्किंग को आसान बनाने वाला 360 डिग्री कैमरा. वहीं, काइगर कम दाम में ग्राहकों को लुभाने के लिए फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, और LED लाइटिंग जैसे कई काम के फीचर्स ऑफर करती है.

सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो, दोनों ही कार मेकर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. ब्रेज़ा में ESC, हिल होल्ड असिस्ट और दो एयरबैग जैसे सुरक्षा फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. लेकिन काइगर एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने टॉप वेरिएंट में छह एयरबैग का विकल्प देती है, साथ ही इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे 21 से ज़्यादा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं. सुरक्षा के मामले में काइगर , ज्यादा एयरबैग के साथ ग्राहकों को थोड़ा ज्यादा निश्चिंत करती है.

आखिर में, सबसे बड़ा अंतर इनकी कीमतों में है. ब्रेज़ा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.26 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल 13 लाख रुपये से ऊपर जाता है. यह कीमत इसे थोड़ी महंगी एसयूवी बनाती है. वहीं, रेनॉल्ट काइगर अपनी शुरुआती कीमत मात्र 5.76 लाख रुपये पर रखकर बाजार में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है, जिसका टॉप वेरिएंट भी 10.34 लाख रुपये तक ही जाता है. साफ है, अगर आपका बजट सीमित है, तो काइगर एक शानदार वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है, जबकि ब्रेज़ा बेहतर माइलेज और सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स चाहने वाले ग्राहकों के लिए बनी है.