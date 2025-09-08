Maruti करेगी ग्राहकों के दिलों पर राज, ला रही सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ये कारें

Upcoming Maruti Hybrid Cars: मारुति भारतीय कार मार्केट में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए अपने दमदार प्रोडक्ट्स उतारने जा रही है जो जल्द ही मार्केट में एंट्री को तैयार है.
Upcoming Maruti Hybrid Cars: मारुति सुजुकी साल 2026 तक एक से बढ़कर एक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सीरीज उतारने जा रही है. ये गाड़ियां ना सिर्फ पर्यावरण के लिए जरूरी हैं बल्कि ग्राहकों की जेब पर बोझ कम करने में भी इनकी बड़ी भूमिका है. जानकारी के औसार कंपनी सबसे पहले इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक ई विटारा लॉन्च कारण को तैयार है जिसे ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किया जा चुका है. ये तो हुई इलेक्ट्रिक कार की बात लेकिन इसके बाद कंपनी हाइब्रिड कार सेगमेंट में, चार नए मॉडल पेश करेगी जिनमें- टोयोटा के मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन वाली विक्टोरिस और फ्रोंक्स के साथ नेक्स्ट जेनरेशन बलेनो और मारुति सुजुकी द्वारा विकसित मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम वाली एक सब-4 मीटर एमपीवी शामिल है.
विक्टोरिस देगी सबसे ज्यादा माइलेज
मारुति विक्टोरिस से शुरुआत करते हुए, यह मिडसाइज़ एसयूवी तीन इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च होगी - एक 103 बीएचपी, 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल, एक 116 बीएचपी, 1.5 लीटर मज़बूत हाइब्रिड और एक 89 बीएचपी, 1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी. ग्रैंड विटारा के साथ अपने पावरट्रेन शेयर करने के बावजूद, यह अपने साथ वाली अन्य किसी कार से कहीं ज्यादा माइलेज देती है. मारुति सुजुकी का दावा है कि विक्टोरिस स्ट्रांग हाइब्रिड एडिशन 28.65 किमी प्रति लीटर का माइलेज देगा, जो भारत में उसकी सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार होगी.
मारुति का नया मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम
मारुति सुज़ुकी एक इन-हाउस सीरीज़ हाइब्रिड पावरट्रेन (कोडनेम - HEV) तैयार कर रही है, जो 2026 में फ्रोंक्स कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में पहली बार दिखाई देगा. टोयोटा के एटकिंसन हाइब्रिड सिस्टम से अलग, मारुति की अपनी हाइब्रिड तकनीक काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होगी और इसका माइलेज 35 किमी/लीटर से ज़्यादा हो सकता है. यह एक सीरीज़ हाइब्रिड सिस्टम होगा जिसमें एक पेट्रोल इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक बैटरी होगी. कार कंपनी अपनी मास-मार्केट हाइब्रिड कारों के लिए अपने 1.2 लीटर Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन का इलेक्ट्रिक एडिशन तैयार करेगी.
बलेनो हाइब्रिड, मिनी MPV
यही हाइब्रिड पावरट्रेन नेक्स्ट जेनरेशन वाली बलेनो हैचबैक और जापान-स्पेक स्पैसिया आधारित MPV में भी उपलब्ध होगा, इसके बाद नेक्स्ट जेनरेशन स्विफ्ट (2027) और बिल्कुल नई ब्रेज़ा (2029) में भी ये देखने को मिलेगा. मारुति फ्रॉन्क्स हाइब्रिड में इसके असली डिज़ाइन और इंटीरियर को बरकरार रखते हुए, बाहरी हिस्से पर 'हाइब्रिड' बैज और अंदर कुछ हाइब्रिड-स्पेशल सॉफ़्टवेयर होने की उम्मीद है. नए हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ, बिल्कुल नई मारुति बलेनो हैचबैक में काफी बेहतर स्टाइलिंग और फीचर पैक्ड इंटीरियर होने की उम्मीद है. सुजुकी स्पैसिया पर बेस्ड इस मिनी एमपीवी का मुकाबला रेनॉल्ट ट्राइबर और निसान की आने वाली नई सबकॉम्पैक्ट एमपीवी से होगा.