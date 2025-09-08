Maruti करेगी ग्राहकों के दिलों पर राज, ला रही सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ये कारें
Advertisement
trendingNow12912909
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Maruti करेगी ग्राहकों के दिलों पर राज, ला रही सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ये कारें

Upcoming Maruti Hybrid Cars: मारुति भारतीय कार मार्केट में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए अपने दमदार प्रोडक्ट्स उतारने जा रही है जो जल्द ही मार्केट में एंट्री को तैयार है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maruti करेगी ग्राहकों के दिलों पर राज, ला रही सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ये कारें

Upcoming Maruti Hybrid Cars: मारुति सुजुकी साल 2026 तक एक से बढ़कर एक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सीरीज उतारने जा रही है. ये गाड़ियां ना सिर्फ पर्यावरण के लिए जरूरी हैं बल्कि ग्राहकों की जेब पर बोझ कम करने में भी इनकी बड़ी भूमिका है. जानकारी के औसार कंपनी सबसे पहले इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक ई विटारा लॉन्च कारण को तैयार है जिसे ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किया जा चुका है. ये तो हुई इलेक्ट्रिक कार की बात लेकिन इसके बाद कंपनी हाइब्रिड कार सेगमेंट में, चार नए मॉडल पेश करेगी जिनमें- टोयोटा के मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन वाली विक्टोरिस और फ्रोंक्स के साथ नेक्स्ट जेनरेशन बलेनो और मारुति सुजुकी द्वारा विकसित मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम वाली एक सब-4 मीटर एमपीवी शामिल है. 

विक्टोरिस देगी सबसे ज्यादा माइलेज 

मारुति विक्टोरिस से शुरुआत करते हुए, यह मिडसाइज़ एसयूवी तीन इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च होगी - एक 103 बीएचपी, 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल, एक 116 बीएचपी, 1.5 लीटर मज़बूत हाइब्रिड और एक 89 बीएचपी, 1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी. ग्रैंड विटारा के साथ अपने पावरट्रेन शेयर करने के बावजूद, यह अपने साथ वाली अन्य किसी कार से कहीं ज्यादा माइलेज देती है. मारुति सुजुकी का दावा है कि विक्टोरिस स्ट्रांग हाइब्रिड एडिशन 28.65 किमी प्रति लीटर का माइलेज देगा, जो भारत में उसकी सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार होगी.  

Add Zee News as a Preferred Source

मारुति का नया मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम

मारुति सुज़ुकी एक इन-हाउस सीरीज़ हाइब्रिड पावरट्रेन (कोडनेम - HEV) तैयार कर रही है, जो 2026 में फ्रोंक्स कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में पहली बार दिखाई देगा. टोयोटा के एटकिंसन हाइब्रिड सिस्टम से अलग, मारुति की अपनी हाइब्रिड तकनीक काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होगी और इसका माइलेज 35 किमी/लीटर से ज़्यादा हो सकता है. यह एक सीरीज़ हाइब्रिड सिस्टम होगा जिसमें एक पेट्रोल इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक बैटरी होगी. कार कंपनी अपनी मास-मार्केट हाइब्रिड कारों के लिए अपने 1.2 लीटर Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन का इलेक्ट्रिक एडिशन तैयार करेगी. 

बलेनो हाइब्रिड, मिनी MPV

यही हाइब्रिड पावरट्रेन नेक्स्ट जेनरेशन वाली बलेनो हैचबैक और जापान-स्पेक स्पैसिया आधारित MPV में भी उपलब्ध होगा, इसके बाद नेक्स्ट जेनरेशन स्विफ्ट (2027) और बिल्कुल नई ब्रेज़ा (2029) में भी ये देखने को मिलेगा. मारुति फ्रॉन्क्स हाइब्रिड में इसके असली डिज़ाइन और इंटीरियर को बरकरार रखते हुए, बाहरी हिस्से पर 'हाइब्रिड' बैज और अंदर कुछ हाइब्रिड-स्पेशल सॉफ़्टवेयर होने की उम्मीद है. नए हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ, बिल्कुल नई मारुति बलेनो हैचबैक में काफी बेहतर स्टाइलिंग और फीचर पैक्ड इंटीरियर होने की उम्मीद है. सुजुकी स्पैसिया पर बेस्ड इस मिनी एमपीवी का मुकाबला रेनॉल्ट ट्राइबर और निसान की आने वाली नई सबकॉम्पैक्ट एमपीवी से होगा. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti cars

Trending news

हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
Hazratbal
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
Weather
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
West Bengal
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
Blood moon
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
Himanta Biswa Sarma
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
;