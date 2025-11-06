नवंबर में तगड़ा डिस्काउंट! मारुति की इन 7 कारों पर मिल रही है भारी छूट, कंपनी ने चुपके से शुरू किया ऑफर

Maruti Car Discount: भारत के लाखों परिवारों की पसंदीदा कार निर्माता मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने इस नवंबर 2025 महीने में अपनी Arena डीलरशिप के ज़रिए बेची जाने वाली गाड़ियों पर शानदार डिस्काउंट का पिटारा खोल दिया है. यह एक ऐसा मौका है जब आप अपनी मनपसंद मारुति कार खरीदते हुए हज़ारों रुपये की बचत कर सकते हैं. निर्माता ने कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और अतिरिक्त छूट को मिलाकर यह बड़ा ऑफर पेश किया है. लेकिन, किस गाड़ी पर कितनी बचत होगी, यह जानना ज़रूरी है ताकि आप सही फ़ैसला ले सकें.

बचत की रेस में कौन है सबसे आगे?

Maruti Wagon R: लंबी और आरामदायक वैगन आर पर इस महीने सबसे बड़ी बचत का मौका है. आप इस कार को खरीदकर 62,100 रुपये तक बचा सकते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.98 लाख रुपये से शुरू होती है.

Maruti Swift: हैचबैक सेगमेंट की सुपर-स्टार स्विफ्ट पर भी ग्राहकों को एक बड़ा तोहफ़ा मिल रहा है. इस कार पर आप अधिकतम 57,100 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. इसकी कीमत 5.78 लाख रुपये से 8.64 लाख रुपये के बीच है.

छोटी और सस्ती कारों पर कितना फायदा?

Maruti Alto K10, S Presso, और Celerio: ये तीनों कारें - सबसे सस्ती में गिनी जाने वाली ऑल्टो K10 (कीमत: ₹3.69 लाख से शुरू), मिनी एसयूवी जैसी दिखने वाली एस प्रेसो (कीमत: ₹3.49 लाख से शुरू), और स्टाइलिश सेलेरियो (कीमत: ₹4.69 लाख से शुरू) - पर ग्राहकों को एक समान भारी छूट मिल रही है. इन तीनों ही गाड़ियों पर आप 52,100 रुपये तक की अधिकतम बचत कर सकते हैं. यह छूट इन्हें खरीदना और भी आसान बना देगी.

सेडान और एसयूवी में कितनी है बचत?

Maruti Brezza (एसयूवी): कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की ब्रेज़ा पर इस महीने थोड़ी कम, लेकिन काम की बचत मिल रही है. ब्रेज़ा खरीदने पर आप अधिकतम 25,000 रुपये तक बचा सकते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.25 लाख रुपये से शुरू है.

Maruti Dzire (सेडान): लोकप्रिय कॉम्पैक्ट सेडान डिज़ायर पर बचत का आंकड़ा कम है, लेकिन यह सभी वेरिएंट्स पर एक समान है. इस कार को खरीदने पर आप अधिकतम 10,000 रुपये तक बचा सकते हैं. इसकी कीमत 6.26 लाख रुपये से 9.31 लाख रुपये के बीच है.

क्या आपको यह मौका छोड़ना चाहिए?

अगर आप लंबे समय से मारुति की कोई कार खरीदने का मन बना रहे थे, तो यह नवंबर का महीना आपके लिए शानदार हो सकता है. डीलरशिप्स आमतौर पर साल के आखिर में (Year End) इन्वेंटरी खाली करने के लिए ऐसे बड़े डिस्काउंट देती हैं. यह छूट कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट/अतिरिक्त छूट का मिश्रण है. हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह अधिकतम छूट है और यह जगह और वेरिएंट के हिसाब से थोड़ी बदल सकती है. इसलिए, अपनी बचत को पक्का करने के लिए अपने नज़दीकी मारुति डीलर से बात करना सबसे अच्छा रहेगा.