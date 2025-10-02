ताबड़तोड़ कारें बेचकर Maruti ने रचा इतिहास, सितंबर महीने में दनादन खत्म हुआ स्टॉक

Maruti Suzuku Car Sale: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Limited) ने सितंबर 2025 महीने के लिए अपने बिक्री आंकड़े जारी किए हैं. कंपनी ने इस महीने में कुल 189,665 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल सितंबर (2024) की 184,727 यूनिट्स की तुलना में थोड़ी अधिक है. इन आंकड़ों में सबसे जरूरी बात ये है कि कंपनी का निर्यात अब तक के मासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है.

निर्यात में बना नया रिकॉर्ड

सितंबर 2025 में मारुति सुजुकी ने 42,204 यूनिट्स का निर्यात किया. यह सितंबर 2024 के 27,728 यूनिट्स की तुलना में लगभग 52% की शानदार वृद्धि है. यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय निर्मित मारुति वाहनों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है.

घरेलू बाज़ार और फेस्टिवस डिमांड

घरेलू मोर्चे पर, कंपनी ने सितंबर 2025 में कुल 135,711 यूनिट्स (पैसेंजर व्हीकल + एलसीवी) की बिक्री की, जो सितंबर 2024 के 148,061 यूनिट्स से कम है.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, कंपनी ने यह भी बताया कि जीएसटी सुधार (GST reform) के कारण ग्राहकों की भावनाओं में काफी सुधार हुआ है, जिसका सीधा असर बिक्री पर दिख रहा है. चल रहे नवरात्रि के त्योहारी सीज़न के पहले 8 दिनों में, कंपनी ने अब तक की सबसे ज़्यादा 165,000 यूनिट्स की डिलीवरी की है. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सितंबर में घरेलू बिक्री में आई कमी का एक कारण महीने के आखिरी हिस्से में लॉजिस्टिकल दिक्कतें थीं.

सेगमेंट-वाइज़ बिक्री का हाल (सितंबर 2025)

कैटेगरी मॉडल सितंबर 2025 बिक्री सितंबर 2024 बिक्री मिनी S-Presso 7,208 10,363 कॉम्पैक्ट Baleno 66,882 60,480 यूटिलिटी व्हीकल (UV) Brezza, Ertiga, Grand Vitara, आदि 48,695 61,549 वैन Eeco 61,549 11,908

कॉम्पैक्ट सेगमेंट ने सितंबर 2024 की तुलना में अच्छी वृद्धि दर्ज की है.

यूटिलिटी व्हीकल (UV) सेगमेंट में सितंबर 2025 में थोड़ी गिरावट देखी गई है.

चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-सितंबर) का प्रदर्शन

चालू वित्त वर्ष (FY 2025-26) के पहले छह महीनों में कंपनी ने कुल 10,78,735 यूनिट्स की बिक्री की है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि (10,63,418 यूनिट्स) से थोड़ी अधिक है. इस अवधि में भी निर्यात का प्रदर्शन शानदार रहा है, जो 1,48,276 यूनिट्स से बढ़कर 2,07,459 यूनिट्स तक पहुंच गया है.