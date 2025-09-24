Maruti Dzire Vs Honda Amaze: कौन सी एंट्री लेवल सेडान आपके लिए रहेगी बेस्ट?
Maruti Dzire Vs Honda Amaze: अगर आप इस फेस्टिव सीजन मारुति डिजायर या होंडा अमेज में से कोई एंट्री लेवल सेडान खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने जा रहे हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:19 PM IST
Maruti Dzire Vs Honda Amaze: Maruti Suzuki और Honda ने सब-4 मीटर सेडान सेगमेंट को फिर से जीवित करने के लिए अपनी नई Dzire और Amaze लॉन्च की हैं. Dzire चौथी जनरेशन में चार वेरिएंट्स (LXi, VXi, ZXi और ZXi+) में आती है, जिसकी कीमत ₹6.79 लाख से ₹10.14 लाख तक है. वहीं Honda Amaze तीन वेरिएंट्स (V, VX और ZX) में उपलब्ध है, जिसकी कीमत ₹8 लाख से ₹10.90 लाख तक है. दोनों कारों को अंदर और बाहर से काफी अपडेट किया गया है.

इंजन और परफॉर्मेंस में फर्क क्या है?

नई Dzire में Z-Series पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो ज्यादा माइलेज देता है. दूसरी तरफ, Amaze पुराने 1.2L पेट्रोल इंजन (90bhp) के साथ आती है, जो ज्यादा पावरफुल और स्मूद है. Amaze की NVH लेवल बेहतर है, जबकि Dzire ज्यादा फ्यूल-इफिशिएंट है.

फीचर्स में कौन आगे?

Dzire का टॉप वेरिएंट सिंगल-पेन सनरूफ वाला सेगमेंट का पहला मॉडल है. इसमें 360-डिग्री कैमरा, TPMS और 9-इंच टचस्क्रीन भी मिलते हैं. वहीं Amaze में Honda Sensing ADAS, LaneWatch कैमरा और रिमोट इंजन स्टार्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो Dzire में नहीं मिलते.

इंटीरियर और कम्फर्ट में क्या खास है?

Amaze में अधिक बूट स्पेस (416L) और ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस (172mm) मिलता है, जबकि Dzire में 382L बूट और 163mm क्लीयरेंस है. Amaze में रियर मिडल हेडरेस्ट, वॉक-अवे ऑटो लॉक और पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं. Dzire में फुटवेल लाइटिंग और बड़ा इन्फोटेनमेंट स्क्रीन है.

निष्कर्ष

अगर आप टेक-फ्रेंडली और सेफ्टी फीचर्स को महत्व देते हैं, तो Honda Amaze बेहतर साबित होगी. वहीं, अगर आप माइलेज, सनरूफ और एडवांस कैमरा सिस्टम चाहते हैं, तो Maruti Dzire आपके लिए सही विकल्प है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Maruti Dzire Vs Honda Amaze

