Dzire या Amaze? टैक्सी और कमर्शियल यूज के लिए कौन-सी कार है बेस्ट

Maruti Dzire vs Honda Amaze: भारत की सड़को पर मारुति सुजुकी Dzire और होंडा Amaze को काफी देखा जाता है. देश में सबसे ज्यादा टैक्स में इन दोनों कार का यूज किया जाता है. आज की इस खबर में हम इन दोनों कार के फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के बारे में बताएंगे.
Maruti Suzuki Dzire vs Honda Amaze: आप भी कमर्शियल यूज के लिए एक सेडान कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी सेडान कार खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है. कौन- सी कार खरीदने से बचत अधिक हो सकती है. तो आज हम आपके लिए 2 ऐसी सेडान कार लेकर आए हैं, जिसे आप कमर्शियल यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं. हम जिस कार की बात कर रहे हैं, वो Maruti Suzuki Dzire और Honda Amaze है. इस खबर में हम दोनों कार के फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के बारे में बताएंगे.
Maruti Suzuki Dzire कार के इंजन की बात करें, तो इस कार में 1197 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 80 bhp की पावर और 111.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 32 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. Dzire कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में 6 एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग लाइट, हीटर, LED टेल लाइट, हैलोजन प्रोजेक्टर और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स दिए गए है.
वहीं Honda Amaze में 1199 cc का इंजन दिया गया है, जो 89 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. Amaze के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में 6 एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, एलईडी टेललाइट और 8 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
Maruti Suzuki Dzire के माइलेज की बात करें, तो कंपनी इस कार पर 24.79 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा करती है. Dzire कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 7.75 लाख रुपये खर्च करने होंगे. वहीं Honda Amaze के माइलेज की बात करें, तो यह कार 18.65 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है. Amaze की (एक्स-शोरूम) कीमत 9.14 लाख रुपये है.