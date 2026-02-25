Maruti Dzire या Honda Amaze? जानें कौन सी सस्ती सेडान रहेगी आपके लिए बेस्ट

Maruti Dzire Vs Honda Amaze: Maruti Suzuki और Honda दोनों ही कंपनियां सब-4 मीटर सेडान सेगमेंट में दमदार कार ऑफर करते हैं. जहां मारुति के पास Dzire है वहीं होंडा के पास Amaze है और दोनों ही कारों को 2025 में अपडेट किया जा चुका है. अगर आप इन दोनों के बीच कन्फ्यूज हो रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो चलिए हम आपका काम आसान कर देते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस में फर्क क्या है?

नई Dzire में Z-Series पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो ज्यादा माइलेज देता है. दूसरी तरफ, Amaze पुराने 1.2L पेट्रोल इंजन (90bhp) के साथ आती है, जो ज्यादा पावरफुल और स्मूद है. Amaze की NVH लेवल बेहतर है, जबकि Dzire ज्यादा फ्यूल-इफिशिएंट है.

फीचर्स में कौन आगे?

Dzire का टॉप वेरिएंट सिंगल-पेन सनरूफ वाला सेगमेंट का पहला मॉडल है. इसमें 360-डिग्री कैमरा, TPMS और 9-इंच टचस्क्रीन भी मिलते हैं. वहीं Amaze में Honda Sensing ADAS, LaneWatch कैमरा और रिमोट इंजन स्टार्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो Dzire में नहीं मिलते.

इंटीरियर और कम्फर्ट में क्या खास है?

Amaze में अधिक बूट स्पेस (416L) और ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस (172mm) मिलता है, जबकि Dzire में 382L बूट और 163mm क्लीयरेंस है. Amaze में रियर मिडल हेडरेस्ट, वॉक-अवे ऑटो लॉक और पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं. Dzire में फुटवेल लाइटिंग और बड़ा इन्फोटेनमेंट स्क्रीन है.

कितनी है कीमत?

अगर मारुति डिजायर की बात करें तो इसकी कीमत जहां 6,25,600 रुपये है तो वहीं पर होंडा आमेज की कीमत 7,47,790 रुपये है. आप बेस मॉडल में एक बड़ा फर्क देख सकते हैं. हालांकि दोनों ही कारें बजट सेगमेंट में एक परफेक्ट ऑप्शन साबित होती हैं. आप अगर इनमें से कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप इन खासियतों से बड़े आराम से इनके बारे में समझ सकते हैं.