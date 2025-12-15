मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार 'ई विटारा' लॉन्च को तैयार: ADAS और 5-स्टार रेटिंग के साथ शुरू होगा टेस्ट ड्राइव कैम्पेन

Maruti e-Vitara: गुरुग्राम से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक कार, जिसका नाम 'ई विटारा' (e Vitara) है, को बाज़ार में उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने इस आगामी इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में महत्वपूर्ण विवरण साझा किए हैं. उन्होंने पुष्टि की है कि 'ई विटारा' न केवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति मारुति की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि यह सुरक्षा और उन्नत तकनीक के मामले में भी नए मानक स्थापित करेगी. इस घोषणा ने भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेगमेंट में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह पहली बार है जब मारुति सुजुकी ने इतने प्रीमियम और तकनीक-युक्त प्रोडक्ट के साथ ईवी स्पेस में कदम रखा है.

इन खूबियों से होगी लैस

पार्थो बनर्जी ने 'ई विटारा' की दो सबसे बड़ी खूबियों पर खास जोर दिया है. पहली, यह कार ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फीचर्स से लैस है. ADAS तकनीक में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और हाई बीम असिस्ट जैसे कई सेफ्टी और सुविधा फीचर्स शामिल होते हैं, जो ड्राइविंग को सुरक्षित और आरामदायक बनाते हैं. दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 'ई विटारा' को क्रैश टेस्ट में पांच-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. यह सुरक्षा रेटिंग ग्राहकों के बीच कार की बिल्ड क्वालिटी और सुरक्षा मानकों पर विश्वास को मज़बूत करेगी. पारंपरिक रूप से सुरक्षा रेटिंग को लेकर आलोचकों के निशाने पर रही मारुति सुजुकी के लिए यह पांच-स्टार रेटिंग एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, जिससे वह टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर दे सकेगी.

#WATCH | Gurugram: On Maruti Suzuki's first electric car "e Vitara", Partho Banerjee, Senior Executive Officer, Marketing and Sales, Maruti Suzuki India Limited, says, "...This car is equipped with ADAS features. This vehicle has received a five-star rating. Very soon, we are… pic.twitter.com/J8OxofMbIP Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) December 15, 2025

कंपनी अब इस नई इलेक्ट्रिक कार के लॉन्च से पहले ग्राहकों तक पहुंचने की व्यापक योजना बना रही है. बनर्जी ने बताया कि अगले महीने की शुरुआत से ही 'ई विटारा' के लिए एक बड़ा टेस्ट ड्राइव अभियान शुरू किया जाएगा. उनका मानना है कि ग्राहक किसी भी प्रोडक्ट को बुक करने से पहले उसे खुद चलाकर अनुभव करें. उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि यह बेहतर होगा कि ग्राहक टेस्ट ड्राइव लें, प्रोडक्ट का अनुभव करें और फिर कार बुक करें." यह रणनीति मारुति की ओर से ग्राहकों को उत्पाद की गुणवत्ता और नई इलेक्ट्रिक ड्राइविंग फील पर भरोसा दिलाने के लिए उठाया गया एक सीधा कदम है. यह ग्राहकों को वाहन की परफॉरमेंस, रेंज और नई तकनीक को नज़दीक से समझने का मौका देगा, जिससे वे बिना किसी संदेह के खरीद का निर्णय ले सकें.

'ई विटारा' का लॉन्च मारुति सुजुकी के लिए एक बड़ा बदलाव लाएगा, जो अब तक मुख्य रूप से किफायती और फ्यूल-एफिशिएंट सेगमेंट में जानी जाती है. ADAS और 5-स्टार रेटिंग जैसे फीचर्स को शामिल करके, मारुति ने स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रीमियम और तकनीक-प्रेमी ईवी ग्राहकों को लक्षित कर रही है. यह कार भारतीय इलेक्ट्रिक एसयूवी बाज़ार में पहले से मौजूद हुंडई कोना, एमजी ज़ेडएस ईवी और टाटा नेक्सॉन ईवी जैसी गाड़ियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा देगी. इसके अलावा, भारत में अपनी व्यापक डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क का लाभ उठाकर, मारुति सुजुकी जल्द ही ईवी सेगमेंट में भी अपनी बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ा सकती है.

टेस्ट ड्राइव अभियान की शुरुआत अगले महीने होने के साथ, उम्मीद है कि मारुति सुजुकी 'ई विटारा' की आधिकारिक कीमत और बुकिंग विवरण जल्द ही जारी करेगी. ग्राहकों को सुरक्षित, तकनीकी रूप से उन्नत और पर्यावरण-अनुकूल वाहन प्रदान करने के मारुति के इस प्रयास का निश्चित रूप से भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा. 'ई विटारा' केवल मारुति की पहली ईवी नहीं है, बल्कि यह भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य के प्रति कंपनी के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है.