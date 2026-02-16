Maruti e Vitara की कीमत का खुलासा? आधिकारिक वेबसाइट पर ₹24.79 लाख में लिस्ट हुआ टॉप मॉडल

Advertisement
Maruti e Vitara top trim: मारुति सुजुकी अपनी इस बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक SUV को तीन मुख्य वेरिएंट्स, Delta, Zeta और Alpha में पेश करेगी. ग्राहकों को इसमें बैटरी के दो विकल्प मिलेंगे. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:34 PM IST
Maruti e Vitara: मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara को लेकर बाजार में जबरदस्त चर्चा है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी कीमतों की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन हाल ही में नेक्सा (Nexa) की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके टॉप मॉडल की कीमत अचानक दिखाई दी. वेबसाइट के कॉन्फिगरेटर पर e Vitara Alpha 61 वेरिएंट को ₹24.79 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत के साथ लिस्ट किया गया था. हालांकि कंपनी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस कीमत को हटा लिया है.

तीन वेरिएंट्स और दो बैटरी विकल्प
मारुति सुजुकी अपनी इस बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक SUV को तीन मुख्य वेरिएंट्स, Delta, Zeta और Alpha में पेश करेगी. ग्राहकों को इसमें बैटरी के दो विकल्प मिलेंगे. पहला 49 kWh का बैटरी पैक होगा और दूसरा बड़ा 61 kWh का बैटरी पैक. कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर 543 किमी तक की शानदार रेंज प्रदान करने में सक्षम होगी, जो इसे लंबी यात्राओं के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनाती है.

पावर और परफॉरमेंस का दम
परफॉरमेंस के मामले में e Vitara के अलग-अलग वेरिएंट्स में शक्ति का अंतर देखने को मिलेगा. इसके निचले वेरिएंट्स में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर होगी जो 142 BHP की पावर और 193 Nm का टॉर्क जेनरेट करेगी. वहीं, टॉप ट्रिम (Alpha) जिसमें 61 kWh की बड़ी बैटरी लगी है, अधिक शक्तिशाली होगी. इसमें दी गई मोटर 172 BHP की पावर पैदा करेगी, जिससे यह कार न केवल रेंज बल्कि रफ्तार के मामले में भी काफी दमदार साबित होगी.

प्रीमियम फीचर्स और हाई-टेक केबिन
मारुति ने अपनी पहली EV को फीचर्स के मामले में भी काफी समृद्ध बनाया है. इसके इंटीरियर में 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. आरामदायक सफर के लिए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलेंगी. सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, इसमें 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे अत्याधुनिक फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.

बाजार में प्रतिस्पर्धा और भविष्य
यदि ₹24.79 लाख की यह लीक हुई कीमत आधिकारिक तौर पर सही साबित होती है, तो e Vitara को बाजार में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. यह कीमत उम्मीद से थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन मारुति का भरोसा और सर्विस नेटवर्क इसे टाटा कर्व EV और एमजी जेडएस ईवी जैसे प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मजबूती देगा. अब सभी की निगाहें कंपनी की आधिकारिक लॉन्चिंग और फाइनल प्राइस लिस्ट पर टिकी हैं.

