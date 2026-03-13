इलेक्ट्रिक एसयूवी की जंग: मारुति e Vitara और टोयोटा Ebella में कौन है ज्यादा दमदार?

Advertisement
Electric Cars in Indian Market: दिखने में ये दोनों कारें एक जैसी लगती हैं, लेकिन कुछ छोटे बदलाव इन्हें अलग पहचान देते हैं. मारुति e Vitara में 'Y' आकार की LED हेडलाइट्स और बंपर पर प्लास्टिक की क्लैडिंग दी गई है. वहीं, टोयोटा Ebella का अगला हिस्सा थोड़ा क्लीन है और इसमें अलग तरह की लाइट्स लगी हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:02 AM IST
Electric Cars in Indian Market: भारत में मारुति सुजुकी और टोयोटा का कोलैब 2017 में हुआ था. अब तक दोनों कंपनियों ने पेट्रोल और हाइब्रिड कारों को एक-दूसरे के साथ शेयर किया था, लेकिन 'e Vitara' और 'Urban Cruiser Ebella' इनके कोलैब की पहली इलेक्ट्रिक कार है. मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में आने वाली ये दोनों कारें कैसी हैं आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं. 

बाहरी डिजाइन 
दिखने में ये दोनों कारें एक जैसी लगती हैं, लेकिन कुछ छोटे बदलाव इन्हें अलग पहचान देते हैं. मारुति e Vitara में 'Y' आकार की LED हेडलाइट्स और बंपर पर प्लास्टिक की क्लैडिंग दी गई है. वहीं, टोयोटा Ebella का अगला हिस्सा थोड़ा क्लीन है और इसमें अलग तरह की लाइट्स लगी हैं. साइड से देखने पर दोनों में 'BEV' की बैजिंग और खास अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इन्हें एक स्पोर्टी लुक देते हैं.

साइज और स्पेस
लंबाई और चौड़ाई के मामले में दोनों कारें लगभग बराबर हैं. टोयोटा Ebella की लंबाई मारुति के मुकाबले मात्र 10mm ज्यादा है, जबकि ऊंचाई में मारुति थोड़ी बढ़त बनाए हुए है. इन दोनों कारों का व्हीलबेस 2,700mm है, जिसका मतलब है कि कार के अंदर यात्रियों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी. 

बैटरी और रेंज
इंजन की जगह इन कारों में दमदार बैटरी पैक दिए गए हैं. ग्राहकों के पास 49kWh और 61kWh के दो विकल्प होंगे. बड़ी बैटरी के साथ ये कारें एक बार फुल चार्ज होने पर 543 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती हैं, जो लंबी ट्रिप्स के लिए बेहतरीन है. शहर में चलाने वालों के लिए छोटी बैटरी वाला मॉडल भी उपलब्ध होगा, जो लगभग 440 किलोमीटर की रेंज देगा.

इंटीरियर और फीचर्स
कार के अंदर कदम रखते ही आपको एक प्रीमियम अहसास होगा. दोनों ही कारों में भूरे और काले रंग का डुअल-टोन डैशबोर्ड दिया गया है. कार का मेन अट्रैक्शन दो बड़ी स्क्रीन हैं एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी ड्राइवर की जानकारी के लिए. इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें वेंटिलेटेड सीटें, 360-डिग्री कैमरा और जेबीएल का शानदार साउंड सिस्टम भी मिलेगा.

सेफ्टी फीचर्स
सुरक्षा के लिहाज से भी इन कारों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है. टोयोटा और मारुति अपनी इन इलेक्ट्रिक कारों में 'लेवल 2 ADAS' तकनीक दे रही हैं, जो रोड एक्सीडेंट को रोकने में मदद करती है. इनमें 12 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस फोन कनेक्टिविटी जैसे आधुनिक फीचर्स भी शामिल हैं. कुल मिलाकर, ये दोनों गाड़ियां उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित होंगी जो भरोसे के साथ नई टेक्नॉलजी अपनाना चाहते हैं. अगर आप इन दोनों में से कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो अब आपके पास पर्याप्त जानकारी है जो आपको दोनों की खूबियां समझने में मदद करेंगी. 

