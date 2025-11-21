क्या! महज 5.20 लाख में सेवन सीटर कार, क्रूजर बाइक के खर्च में आ जाएगी देसी फैमिली कार

Maruti Eeco Family Car: मारुति एक ऐसी कार बनाती है जो बड़ी फैमिली की जरूरतों पर खरी उतरती है. इस कार का नाम है Maruti Eeco जो पेट्रोल ऑप्शन में तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति लीटर तो वहीं सीएनजी पर 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है. ये एक किफायती 7 सीटर कार है. इसमें अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स तो मिल ही जाते हैं, साथ ही साथ इसे बिजनेस पर्पज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप ये कार खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं. कंपनी इसे 5 और 6 सीटर ऑप्शन में पेश करती है.

इतनी है कीमत

अगर बात करें तो ग्राहक इस कार को 5.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर खरीद सकते हैं.

Maruti Suzuki Eeco के फीचर्स

मारुति की ये वैन पेट्रोल और CNG ऑप्शन में मौजूद है. इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के फीचर्स के साथ मौजूद है. कंपनी का दावा है कि इस वैन के पेट्रोल मॉडल से 19.71 kmpl का और CNG मॉडल 26.78 Km/kg तक का माइलेज मिलने का दावा करती है. इसके अलावा इस वैन में आपको 6 एयरबैग, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो, मैनुअल एसी और रिक्लाइनिंग फ्रंट सीट्स के साथ-साथ EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं.