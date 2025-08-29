Maruti Ertiga vs Toyota Innova: कमर्शियल ट्रैवल के लिए कौन सी 7 सीटर कार है बेस्ट, शोरूम जाने से पहले जानें फीचर्स, इंजन और कीमत

Maruti Ertiga vs Toyota Innova: आप एक ऐसी कार खरीदने का सोच रहे हैं, जिसे आप कमर्शियल यूज कर सके. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी कार खरीदना बेहतर होगा, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इस स्टोरी में हम आपके लिए दो 7 सीटर कार लेकर आए हैं, जिसे आप कमर्शियल ड्राइविंग कर सकते हैं. हम जिस कार की बात कर रहे हैं वो Maruti Ertiga और Toyota Innova है. आज हम इस खबर में दोनों कार के फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के बारे में बताएंगे. आइए जानते हैं इसके बारे में.

Maruti Ertiga और Toyota Innova के फीचर्स और इंजन

Maruti Ertiga के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, पार्किंग सेंसर, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, ऑटोमैटिक हेडलैंप, 6 एयरबैग्स, हिल असिस्ट और ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग में 3 स्टार हासिल किया है. इस कार में 7 इंच टचस्क्रीन साइज, एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कार प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं. Maruti Ertiga में 1462 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 101.64bhp की पावर और 139 Nm का टार्क जनरेट करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Toyota Innova के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में हीटर, पावर स्टीयरिंग,ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, 2 ड्राइव मोड, प्रोजेक्टर हेडलैंप, फॉग लाइट, LED हेडलैंप, 7 एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल(ESC) और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. Toyota Innova में 2393 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 147.51bhp की पावर और 343 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 55 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है.

यह भी पढ़ें: भारत में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Kia की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानें कब होगी लॉन्च

Maruti Ertiga और Toyota Innova माइलेज और कीमत

Maruti Ertiga के माइलेज की बात करें, तो कंपनी इस कार पर 20.3 kmpl का दावा करती है. इस कार का (एक्स-शोरूम) कीमत 9.12-13.40 लाख रुपये तक है. वहीं Toyota Innova के माइलेज की बात करें, तो यह कार सीटी में 9 kmpl का माइलेज देती है. इस कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 19.99-27.08 लाख रुपये खर्च करने होंगे.

