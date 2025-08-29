Maruti Ertiga vs Toyota Innova: कमर्शियल ट्रैवल के लिए कौन सी 7 सीटर कार है बेस्ट, शोरूम जाने से पहले जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Advertisement
trendingNow12901659
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Maruti Ertiga vs Toyota Innova: कमर्शियल ट्रैवल के लिए कौन सी 7 सीटर कार है बेस्ट, शोरूम जाने से पहले जानें फीचर्स, इंजन और कीमत

Maruti Ertiga vs Toyota Innova: आज हम आपके लिए दो 7 सीटर कार लेकर आए हैं, जिसे आप कमर्शियल ड्राइविंग कर सकते हैं. हम जिस कार की बात कर रहे हैं वो Maruti Ertiga और Toyota Innova है. आज हम इस खबर में दोनों कार के फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के बारे में बताएंगे.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maruti Ertiga vs Toyota Innova: कमर्शियल ट्रैवल के लिए कौन सी 7 सीटर कार है बेस्ट, शोरूम जाने से पहले जानें फीचर्स, इंजन और कीमत

Maruti Ertiga vs Toyota Innova: आप एक ऐसी कार खरीदने का सोच रहे हैं, जिसे आप कमर्शियल यूज कर सके. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी कार खरीदना बेहतर होगा, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इस स्टोरी में हम आपके लिए दो 7 सीटर कार लेकर आए हैं, जिसे आप कमर्शियल ड्राइविंग कर सकते हैं. हम जिस कार की बात कर रहे हैं वो Maruti Ertiga और Toyota Innova है.  आज हम इस खबर में दोनों कार के फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के बारे में बताएंगे. आइए जानते हैं इसके बारे में.

fallback

Maruti Ertiga और Toyota Innova के फीचर्स  और इंजन

Maruti Ertiga के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, पार्किंग सेंसर, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, ऑटोमैटिक हेडलैंप, 6 एयरबैग्स, हिल असिस्ट और ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग में 3 स्टार हासिल किया है. इस कार में 7 इंच टचस्क्रीन साइज, एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कार प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं. Maruti Ertiga में 1462 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 101.64bhp की पावर और 139 Nm का टार्क जनरेट करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

Toyota Innova के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में हीटर, पावर स्टीयरिंग,ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, 2 ड्राइव मोड, प्रोजेक्टर हेडलैंप, फॉग लाइट, LED हेडलैंप, 7 एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल(ESC) और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. Toyota Innova में 2393 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 147.51bhp की पावर और 343 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 55 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है.

यह भी पढ़ें: भारत में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Kia की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानें कब होगी लॉन्च

Maruti Ertiga और Toyota Innova माइलेज और कीमत

Maruti Ertiga के माइलेज की बात करें, तो कंपनी इस कार पर 20.3 kmpl का दावा करती है. इस कार का (एक्स-शोरूम) कीमत 9.12-13.40 लाख रुपये तक है. वहीं Toyota Innova के माइलेज की बात करें, तो यह कार सीटी में 9 kmpl का माइलेज देती है. इस कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 19.99-27.08 लाख रुपये खर्च करने होंगे. 
 

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Maruti ertiga vs toyota innovacommercial travel

Trending news

कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
;