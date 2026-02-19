बैटरी के साथ और बैटरी के बगैर, जानें Maruti eVitara कितने की पड़ेगी आपको

Maruti eVitara Price: मारुति सुजुकी ने अपनी मच अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी, Maruti eVitara को बैटरी ओनरशिप के साथ पेश कर दिया है. इसे BaaS (Battery as a Service) मॉडल कहते हैं. कंपनी ने बैटरी पैक सहित इसकी पूरी कीमतों की जानकारी दी है. अगर आप बैटरी के साथ इस एसयूवी को खरीदते हैं तो आपको ₹15.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत चुकानी पड़ेगी.

क्या है BaaS और फुल-प्राइस के बीच का अंतर?

मारुति ने इस कार को दो अलग-अलग बिजनेस मॉडल के तहत लॉन्च किया है. BaaS मॉडल के तहत कार की कीमत मात्र ₹10.99 लाख से शुरू होती है, लेकिन इसमें आपको बैटरी का किराया अलग से देना होता है. वहीं, यदि आप बैटरी के साथ कार खरीदते हैं, तो आपको शुरुआत में लगभग ₹5 लाख अधिक देने होंगे. यानी बिना बैटरी रेंटल के कार करीब ₹5 लाख महंगी पड़ती है, लेकिन भविष्य में आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से कोई अतिरिक्त बैटरी शुल्क नहीं चुकाना होगा.

कितनी है रेंज और और क्या हैं बैटरी ऑप्शन?

eVitara को दो दमदार बैटरी विकल्पों के साथ उतारा गया है. इसमें 49kWh और 61kWh की क्षमता वाले बैटरी पैक मिलते हैं. कंपनी का दावा है कि बड़ी बैटरी के साथ यह कार सिंगल चार्ज में 543 किलोमीटर से अधिक की शानदार रेंज प्रदान करती है. इसकी मोटर 128 किलोवाट की अधिकतम पावर और 193 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, जो इसे शहर और हाईवे दोनों जगह बेहतरीन परफॉरमेंस देने में सक्षम बनाती है.

प्रीमियम फीचर्स और हाई-टेक केबिन

इंटीरियर के मामले में मारुति ने इसे अपनी सबसे लग्जरी कारों में से एक बनाया है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कार का केबिन ड्यूल-टोन फिनिश के साथ आता है, जिसमें एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स और एंबिएंट लाइटिंग इसके प्रीमियम लुक को और बढ़ाते हैं. डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इसमें बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और आधुनिक क्लस्टर दिया गया है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मारुति ने इसमें सात एयरबैग्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स शामिल किए हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि eVitara में लेवल 2 ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) तकनीक दी गई है, जो सफर को सुरक्षित बनाती है. इसके अलावा ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और मजबूत चेसिस इसे भारतीय सड़कों के लिए एक भरोसेमद इलेक्ट्रिक एसयूवी बनाते हैं.

मुकाबला और वेरिएंट्स की कीमत

मारुति ई-विटारा का सीधा मुकाबला अपकमिंग Hyundai Creta Electric, Tata Curvv EV और MG Windsor जैसी कारों से होगा. इसके टॉप वेरिएट की कीमत ₹20.01 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में मारुति की यह पहली पेशकश बाजार की दिशा बदलने की क्षमता रखती है.