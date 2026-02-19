Advertisement
trendingNow13114831
Hindi Newsऑटोमोबाइलबैटरी के साथ और बैटरी के बगैर, जानें Maruti eVitara कितने की पड़ेगी आपको

बैटरी के साथ और बैटरी के बगैर, जानें Maruti eVitara कितने की पड़ेगी आपको

Maruti eVitara: मारुति ने इस कार को दो अलग-अलग बिजनेस मॉडल के तहत लॉन्च किया है. BaaS मॉडल के तहत कार की कीमत मात्र ₹10.99 लाख से शुरू होती है, लेकिन इसमें आपको बैटरी का किराया अलग से देना होता है. वहीं, यदि आप बैटरी के साथ कार खरीदते हैं, तो आपको शुरुआत में लगभग ₹5 लाख अधिक देने होंगे.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 19, 2026, 07:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बैटरी के साथ और बैटरी के बगैर, जानें Maruti eVitara कितने की पड़ेगी आपको

Maruti eVitara Price: मारुति सुजुकी ने अपनी मच अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी, Maruti eVitara को बैटरी ओनरशिप के साथ पेश कर दिया है. इसे BaaS (Battery as a Service) मॉडल कहते हैं. कंपनी ने बैटरी पैक सहित इसकी पूरी कीमतों की जानकारी दी है. अगर आप बैटरी के साथ इस एसयूवी को खरीदते हैं तो आपको ₹15.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत चुकानी पड़ेगी. 

क्या है BaaS और फुल-प्राइस के बीच का अंतर?
मारुति ने इस कार को दो अलग-अलग बिजनेस मॉडल के तहत लॉन्च किया है. BaaS मॉडल के तहत कार की कीमत मात्र ₹10.99 लाख से शुरू होती है, लेकिन इसमें आपको बैटरी का किराया अलग से देना होता है. वहीं, यदि आप बैटरी के साथ कार खरीदते हैं, तो आपको शुरुआत में लगभग ₹5 लाख अधिक देने होंगे. यानी बिना बैटरी रेंटल के कार करीब ₹5 लाख महंगी पड़ती है, लेकिन भविष्य में आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से कोई अतिरिक्त बैटरी शुल्क नहीं चुकाना होगा.

कितनी है रेंज और और क्या हैं बैटरी ऑप्शन?
eVitara को दो दमदार बैटरी विकल्पों के साथ उतारा गया है. इसमें 49kWh और 61kWh की क्षमता वाले बैटरी पैक मिलते हैं. कंपनी का दावा है कि बड़ी बैटरी के साथ यह कार सिंगल चार्ज में 543 किलोमीटर से अधिक की शानदार रेंज प्रदान करती है. इसकी मोटर 128 किलोवाट की अधिकतम पावर और 193 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, जो इसे शहर और हाईवे दोनों जगह बेहतरीन परफॉरमेंस देने में सक्षम बनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रीमियम फीचर्स और हाई-टेक केबिन
इंटीरियर के मामले में मारुति ने इसे अपनी सबसे लग्जरी कारों में से एक बनाया है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कार का केबिन ड्यूल-टोन फिनिश के साथ आता है, जिसमें एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स और एंबिएंट लाइटिंग इसके प्रीमियम लुक को और बढ़ाते हैं. डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इसमें बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और आधुनिक क्लस्टर दिया गया है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मारुति ने इसमें सात एयरबैग्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स शामिल किए हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि eVitara में लेवल 2 ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) तकनीक दी गई है, जो सफर को सुरक्षित बनाती है. इसके अलावा ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और मजबूत चेसिस इसे भारतीय सड़कों के लिए एक भरोसेमद इलेक्ट्रिक एसयूवी बनाते हैं.

मुकाबला और वेरिएंट्स की कीमत
मारुति ई-विटारा का सीधा मुकाबला अपकमिंग Hyundai Creta Electric, Tata Curvv EV और MG Windsor जैसी कारों से होगा. इसके टॉप वेरिएट की कीमत ₹20.01 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में मारुति की यह पहली पेशकश बाजार की दिशा बदलने की क्षमता रखती है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti eVitara

Trending news

मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
India AI Impact
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
Maharashtra politics
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान