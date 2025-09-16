1 लीटर में 35 किलोमीटर का माइलेज, क्या नई Fronx तोड़ देगी माइलेज के सारे रिकॉर्ड

Maruti Fronx Hybrid: अपकमिंग मारुति Fronx हाइब्रिड कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर का एक प्रोटोटाइप हाल ही में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. इसमें 'हाइब्रिड' बैज और LiDAR सेंसर भी स्पॉट किया गया है. LiDRA (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) सेंसर रीयल-टाइम मैप बनाते हैं, जो ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के लिए एक बेहद ही जरूरी फीचर है. यह सिस्टम आस-पास की चीजों की डेप्थ का पता लगाकर ड्राइविंग को और भी ज्यादा सेफ बनाता है. इतना ही नहीं ये लेन के चिन्हों को पहचानता है और ड्राइवर तक इसकी जानकारी पहुंचाता है.

Maruti Fronx हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ ADAS सूट से लैस होगी. जानकारी के अनुसार इसका डिजाइन ICE वेरिएन्ट जैसा ही है. रिपोर्टों की मानें तो Fronx हाइब्रिड के बाद नई पीढ़ी की बलेनो हैचबैक और एक सब-4 मीटर MPV आएगी. इन दोनों अपकमिंग मॉडल्स में मारुति खुद का हाइब्रिड पावरट्रेन इस्तेमाल करेगी.

मारुति सुजुकी अपने अपकमिंग वाहनों के लिए 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन का इलेक्ट्रिक एडिशन तैयार कर सकती है. हालांकि इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्रांड का नया मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन 35 किमी/लीटर से ज़्यादा का माइलेज ऑफर करेगी.

2026 में मारुति सुजुकी फ्लेक्स-फ्यूल कार

2026 में, मारुति सुजुकी अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार भी पेश करेगी, जो 85% तक बायोएथेनॉल पर चलने में सक्षम होगी. 2023 ऑटो एक्सपो में पहली बार प्रदर्शित, मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल हैचबैक भारत में ब्रांड का पहला फ्लेक्स फ्यूल वाहन हो सकता है। इसमें नई ईंधन प्रणाली तकनीकें जैसे हीटेड फ्यूल रेल और इथेनॉल सेंसर के साथ-साथ उन्नत फ्यूल इंजेक्टर, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम और फ्यूल पंप भी शामिल हैं.