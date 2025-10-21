भारी डिस्काउंट पर मिल रही 28Kmpl के माइलेज वाली ये SUV, आधा भारत है इसका दीवाना

Maruti Grand Vitara: Maruti Suzuki Grand Vitara, जो अपनी प्रीमियम Nexa डीलरशिप के ज़रिए बिकने वाली एक बेहद पॉपुलर SUV है, ने दिवाली से ठीक पहले ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है. GST 2.0 टैक्स रिफॉर्म के बाद, जो 22 सितंबर से लागू हुआ, कंपनी ने इस धांसू SUV की कीमतों में भारी कटौती की है. यह कटौती ₹37,000 से लेकर ₹1.07 लाख तक है, जो अलग-अलग वेरिएंट पर निर्भर करती है. इस बड़ी राहत के बाद, Grand Vitara की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब ₹10.77 लाख हो गई है, जबकि पहले यह ₹11.42 लाख थी. वहीं, टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत ₹20.68 लाख से कम होकर अब ₹19.72 लाख (एक्स-शोरूम) तक पहुंच गई है.

किन वेरिएंट पर मिली कितनी बड़ी छूट?

कीमतों में हुई यह कटौती हर वेरिएंट के लिए अलग-अलग है. नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट्स को सबसे ज़्यादा फायदा मिला है, जिनकी कीमतों में ₹37,000 से लेकर 1 लाख रुपये से ज़्यादा की कमी आई है. सबसे कम कटौती Alpha AT Dual-tone वेरिएंट पर हुई है, जिसे ₹37,000 की छूट मिली है. सबसे बड़ी कटौती ₹1.07 लाख की है, जो Alpha AWD (O) AT Dual-tone वेरिएंट पर लागू हुई है. यह वेरिएंट अब ₹19.80 लाख की जगह ₹18.73 लाख में उपलब्ध है. इसी तरह, Zeta (O) AT वेरिएंट पर ₹1.04 लाख की, और Zeta (O) AT Dual-tone पर ₹1.05 लाख की कटौती हुई है, जिससे इनकी नई कीमतें क्रमशः ₹15.63 लाख और ₹15.78 लाख हो गई हैं. हाइब्रिड वेरिएंट्स को भी अच्छा-खासा फायदा मिला है.

हाइब्रिड रेंज में सबसे कम कटौती Zeta Plus Hybrid CVT Dual-tone पर हुई है, जिसकी कीमत ₹52,000 कम होकर अब ₹18.07 लाख हो गई है. सबसे ज़्यादा कटौती हाइब्रिड के टॉप वेरिएंट, Alpha Plus (O) Hybrid CVT Dual-tone पर हुई है, जिसे ₹96,000 की छूट मिली है. इसकी नई कीमत अब ₹19.72 लाख है, जो पहले ₹20.68 लाख थी. Alpha Plus (O) Hybrid CVT पर ₹95,000 की और Zeta Plus (O) Hybrid CVT व Zeta Plus (O) Hybrid CVT Dual-tone पर ₹70,000 की कटौती हुई है.

Grand Vitara को कौन-कौन से इंजन पावर देते हैं?

1.5-लीटर पेट्रोल इंजन:

यह इंजन 102 bhp की मैक्सिमम पावर (6,000 rpm पर) और 139 Nm का मैक्सिमम टॉर्क (4,300 rpm पर) जेनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल (MT) और 6-स्पीड ऑटोमैटिक (AT) ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. यह वेरिएंट मैनुअल में 21.1 kmpl, ऑटोमैटिक में 20.58 kmpl और AllGrip AT (AWD) में 19.20 kmpl का माइलेज देता है.

1.5-लीटर पेट्रोल-स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन:

हाइब्रिड मॉडल में e-CVT ट्रांसमिशन मिलता है. यह इंजन 91 bhp की पीक पावर (5,500 rpm पर) और 122 Nm का मैक्सिमम टॉर्क (3,800 - 4,800 rpm पर) जेनरेट करता है. सबसे खास बात इसका माइलेज है—यह वेरिएंट 27.97 kmpl का शानदार माइलेज ऑफर करता है. यह प्राइस कट उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो फेस्टिव सीजन में इस स्टाइलिश और दमदार SUV को घर लाना चाहते हैं.