Advertisement
trendingNow12969474
Hindi Newsऑटोमोबाइल

भारी डिस्काउंट पर मिल रही 28Kmpl के माइलेज वाली ये SUV, आधा भारत है इसका दीवाना

Maruti Grand Vitara: भारत में ये एकमात्र ऐसी एसयूवी है जो मिड-रेंज में उपलब्ध है साथ ही साथ इसमें ऐसा गजब का माइलेज मिलता है जो शायद किसी हैचबैक या फिर सेडान कार में भी देखने को नहीं मिलता है.  

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारी डिस्काउंट पर मिल रही 28Kmpl के माइलेज वाली ये SUV, आधा भारत है इसका दीवाना

Maruti Grand Vitara: Maruti Suzuki Grand Vitara, जो अपनी प्रीमियम Nexa डीलरशिप के ज़रिए बिकने वाली एक बेहद पॉपुलर SUV है, ने दिवाली से ठीक पहले ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है. GST 2.0 टैक्स रिफॉर्म के बाद, जो 22 सितंबर से लागू हुआ, कंपनी ने इस धांसू SUV की कीमतों में भारी कटौती की है. यह कटौती ₹37,000 से लेकर ₹1.07 लाख तक है, जो अलग-अलग वेरिएंट पर निर्भर करती है. इस बड़ी राहत के बाद, Grand Vitara की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब ₹10.77 लाख हो गई है, जबकि पहले यह ₹11.42 लाख थी. वहीं, टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत ₹20.68 लाख से कम होकर अब ₹19.72 लाख (एक्स-शोरूम) तक पहुंच गई है.

किन वेरिएंट पर मिली कितनी बड़ी छूट?
कीमतों में हुई यह कटौती हर वेरिएंट के लिए अलग-अलग है. नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट्स को सबसे ज़्यादा फायदा मिला है, जिनकी कीमतों में ₹37,000 से लेकर 1 लाख रुपये से ज़्यादा की कमी आई है. सबसे कम कटौती Alpha AT Dual-tone वेरिएंट पर हुई है, जिसे ₹37,000 की छूट मिली है. सबसे बड़ी कटौती ₹1.07 लाख की है, जो Alpha AWD (O) AT Dual-tone वेरिएंट पर लागू हुई है. यह वेरिएंट अब ₹19.80 लाख की जगह ₹18.73 लाख में उपलब्ध है. इसी तरह, Zeta (O) AT वेरिएंट पर ₹1.04 लाख की, और Zeta (O) AT Dual-tone पर ₹1.05 लाख की कटौती हुई है, जिससे इनकी नई कीमतें क्रमशः ₹15.63 लाख और ₹15.78 लाख हो गई हैं. हाइब्रिड वेरिएंट्स को भी अच्छा-खासा फायदा मिला है.

हाइब्रिड रेंज में सबसे कम कटौती Zeta Plus Hybrid CVT Dual-tone पर हुई है, जिसकी कीमत ₹52,000 कम होकर अब ₹18.07 लाख हो गई है. सबसे ज़्यादा कटौती हाइब्रिड के टॉप वेरिएंट, Alpha Plus (O) Hybrid CVT Dual-tone पर हुई है, जिसे ₹96,000 की छूट मिली है. इसकी नई कीमत अब ₹19.72 लाख है, जो पहले ₹20.68 लाख थी. Alpha Plus (O) Hybrid CVT पर ₹95,000 की और Zeta Plus (O) Hybrid CVT व Zeta Plus (O) Hybrid CVT Dual-tone पर ₹70,000 की कटौती हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Grand Vitara को कौन-कौन से इंजन पावर देते हैं?

1.5-लीटर पेट्रोल इंजन:

यह इंजन 102 bhp की मैक्सिमम पावर (6,000 rpm पर) और 139 Nm का मैक्सिमम टॉर्क (4,300 rpm पर) जेनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल (MT) और 6-स्पीड ऑटोमैटिक (AT) ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. यह वेरिएंट मैनुअल में 21.1 kmpl, ऑटोमैटिक में 20.58 kmpl और AllGrip AT (AWD) में 19.20 kmpl का माइलेज देता है.

1.5-लीटर पेट्रोल-स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन:

हाइब्रिड मॉडल में e-CVT ट्रांसमिशन मिलता है. यह इंजन 91 bhp की पीक पावर (5,500 rpm पर) और 122 Nm का मैक्सिमम टॉर्क (3,800 - 4,800 rpm पर) जेनरेट करता है. सबसे खास बात इसका माइलेज है—यह वेरिएंट 27.97 kmpl का शानदार माइलेज ऑफर करता है. यह प्राइस कट उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो फेस्टिव सीजन में इस स्टाइलिश और दमदार SUV को घर लाना चाहते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti Grand Vitara

Trending news

'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
Udainidhi Stalin
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
Weather
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया?
Siddaramaiah
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया? "पिछली सरकार ने..."
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
Diwali
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
soan papdi
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी
DNA
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी
आपका माउस भी सुन सकता है निजी बातें, नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें कैसे बचें
DNA
आपका माउस भी सुन सकता है निजी बातें, नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें कैसे बचें