1 लीटर में 28kmpl का माइलेज देने वाली Grand Vitara SUV पर 2 लाख का बंपर डिस्काउंट!

Maruti Grand Vitara: अगर आप इस त्योहारी सीज़न में मारुति सुजुकी की प्रीमियम नेक्सा (Nexa) कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है. कंपनी अक्टूबर 2025 के महीने में अपनी लगभग सभी लोकप्रिय गाड़ियों – ग्रैंड विटारा, फ्रोंक्स, बलेनो, इग्निस, XL6, इनविक्टो, सियाज और जिम्नी – पर बंपर डिस्काउंट दे रही है. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस और शानदार एक्सेसरीज़ डील्स शामिल हैं, जो ग्राहकों को ₹1.80 लाख तक का भारी लाभ दे सकते हैं.

इस महीने सबसे बड़ी बचत किस कार पर है?

अक्टूबर 2025 में सबसे बड़ा फायदा मारुति ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) पर मिल रहा है. जो ग्राहक इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट खरीदते हैं, उन्हें ₹1.80 लाख तक का डिस्काउंट मिल सकता है. पेट्रोल वेरिएंट पर भी ₹1.50 लाख तक (एक्सटेंडेड वारंटी सहित) का लाभ है, जिसमें ₹57,900 रुपये मूल्य की डोमिनियन एडिशन एक्सेसरीज़ भी शामिल हैं. ग्रैंड विटारा के CNG मॉडल पर भी ₹40,000 तक की छूट है.

इसके बाद, दूसरी बड़ी छूट बलेनो (Baleno) पर है. 6 एयरबैग वाली बलेनो के डेल्टा AMT वेरिएंट पर अधिकतम ₹1.05 लाख तक का लाभ मिल रहा है. इस पैकेज में ₹55,000 की रीगल किट, ₹20,000 का कैश डिस्काउंट और ₹30,000 का एक्सचेंज बोनस शामिल है. अन्य Baleno वेरिएंट पर भी ₹1 लाख से अधिक तक के लाभ उपलब्ध हैं.

क्या इनविक्टो और फ्रोंक्स पर भी बड़ा डिस्काउंट है?

हाँ, मारुति की प्रीमियम MPV इनविक्टो (Invicto) पर भी बड़ा डिस्काउंट है. इसके टॉप-स्पेक अल्फा+ ट्रिम पर अधिकतम ₹1.40 लाख तक का लाभ है, जिसमें ₹25,000 कैश ऑफर और ₹1.15 लाख का स्क्रैपेज बोनस शामिल है. बेस मॉडल पर कैश डिस्काउंट नहीं है, इसलिए कुल लाभ ₹1.15 लाख तक है.

युवाओं के बीच लोकप्रिय क्रॉसओवर फ्रोंक्स (Fronx) के टर्बो वेरिएंट पर कुल ₹88,000 तक का लाभ मिल रहा है. इसमें ₹30,000 कैश डिस्काउंट और ₹43,000 की वेलोसिटी एडिशन एक्सेसरीज़ शामिल हैं.

इग्निस और जिम्नी पर कितने की बचत कर सकते हैं?

छोटे लेकिन दमदार हैचबैक इग्निस (Ignis) के AMT वेरिएंट पर अधिकतम ₹75,000 तक का लाभ मिल सकता है, जिसमें ₹45,000 का कैश डिस्काउंट शामिल है. वहीं, मैनुअल वेरिएंट पर ₹70,000 तक की छूट है.

ऑफ-रोड एसयूवी जिम्नी (Jimny) के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है. इसके टॉप-स्पेक अल्फा ट्रिम पर ₹70,000 का सीधा कैश डिस्काउंट मिल रहा है. हालांकि, लोअर-स्पेक ज़ेटा वेरिएंट पर कोई ऑफर नहीं है.

अन्य नेक्सा मॉडल्स पर भी आकर्षक डील्स हैं:

Maruti XL6: इस MPV के CNG वेरिएंट पर ₹35,000 तक का लाभ है, जिसमें ₹10,000 का कैश डिस्काउंट शामिल है.

Maruti Ciaz: भले ही Ciaz को बंद कर दिया गया हो, लेकिन डीलर स्टॉक पर ₹45,000 तक का लाभ दे रहे हैं.

अस्वीकरण (Disclaimer): कृपया ध्यान दें कि ये छूट शहर और डीलरशिप के स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं. सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय नेक्सा डीलर से संपर्क अवश्य करें.