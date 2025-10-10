Advertisement
trendingNow12956025
Hindi Newsऑटोमोबाइल

1 लीटर में 28kmpl का माइलेज देने वाली Grand Vitara SUV पर 2 लाख का बंपर डिस्काउंट!

Maruti Grand Vitara: अब जबरदस्त माइलेज देने वाली इस एसयूवी पर ग्राहकों लगभग 2 लाख का तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है जिसके ग्राहकों को फेस्टिव सीजन में तगड़ा फायदा मिलने वाला है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 लीटर में 28kmpl का माइलेज देने वाली Grand Vitara SUV पर 2 लाख का बंपर डिस्काउंट!

Maruti Grand Vitara: अगर आप इस त्योहारी सीज़न में मारुति सुजुकी की प्रीमियम नेक्सा (Nexa) कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है. कंपनी अक्टूबर 2025 के महीने में अपनी लगभग सभी लोकप्रिय गाड़ियों – ग्रैंड विटारा, फ्रोंक्स, बलेनो, इग्निस, XL6, इनविक्टो, सियाज और जिम्नी – पर बंपर डिस्काउंट दे रही है. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस और शानदार एक्सेसरीज़ डील्स शामिल हैं, जो ग्राहकों को ₹1.80 लाख तक का भारी लाभ दे सकते हैं.

इस महीने सबसे बड़ी बचत किस कार पर है?
अक्टूबर 2025 में सबसे बड़ा फायदा मारुति ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) पर मिल रहा है. जो ग्राहक इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट खरीदते हैं, उन्हें ₹1.80 लाख तक का डिस्काउंट मिल सकता है. पेट्रोल वेरिएंट पर भी ₹1.50 लाख तक (एक्सटेंडेड वारंटी सहित) का लाभ है, जिसमें ₹57,900 रुपये मूल्य की डोमिनियन एडिशन एक्सेसरीज़ भी शामिल हैं. ग्रैंड विटारा के CNG मॉडल पर भी ₹40,000 तक की छूट है.

इसके बाद, दूसरी बड़ी छूट बलेनो (Baleno) पर है. 6 एयरबैग वाली बलेनो के डेल्टा AMT वेरिएंट पर अधिकतम ₹1.05 लाख तक का लाभ मिल रहा है. इस पैकेज में ₹55,000 की रीगल किट, ₹20,000 का कैश डिस्काउंट और ₹30,000 का एक्सचेंज बोनस शामिल है. अन्य Baleno वेरिएंट पर भी ₹1 लाख से अधिक तक के लाभ उपलब्ध हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या इनविक्टो और फ्रोंक्स पर भी बड़ा डिस्काउंट है?
हाँ, मारुति की प्रीमियम MPV इनविक्टो (Invicto) पर भी बड़ा डिस्काउंट है. इसके टॉप-स्पेक अल्फा+ ट्रिम पर अधिकतम ₹1.40 लाख तक का लाभ है, जिसमें ₹25,000 कैश ऑफर और ₹1.15 लाख का स्क्रैपेज बोनस शामिल है. बेस मॉडल पर कैश डिस्काउंट नहीं है, इसलिए कुल लाभ ₹1.15 लाख तक है.

युवाओं के बीच लोकप्रिय क्रॉसओवर फ्रोंक्स (Fronx) के टर्बो वेरिएंट पर कुल ₹88,000 तक का लाभ मिल रहा है. इसमें ₹30,000 कैश डिस्काउंट और ₹43,000 की वेलोसिटी एडिशन एक्सेसरीज़ शामिल हैं.

इग्निस और जिम्नी पर कितने की बचत कर सकते हैं?
छोटे लेकिन दमदार हैचबैक इग्निस (Ignis) के AMT वेरिएंट पर अधिकतम ₹75,000 तक का लाभ मिल सकता है, जिसमें ₹45,000 का कैश डिस्काउंट शामिल है. वहीं, मैनुअल वेरिएंट पर ₹70,000 तक की छूट है.

ऑफ-रोड एसयूवी जिम्नी (Jimny) के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है. इसके टॉप-स्पेक अल्फा ट्रिम पर ₹70,000 का सीधा कैश डिस्काउंट मिल रहा है. हालांकि, लोअर-स्पेक ज़ेटा वेरिएंट पर कोई ऑफर नहीं है.

अन्य नेक्सा मॉडल्स पर भी आकर्षक डील्स हैं:

Maruti XL6: इस MPV के CNG वेरिएंट पर ₹35,000 तक का लाभ है, जिसमें ₹10,000 का कैश डिस्काउंट शामिल है.

Maruti Ciaz: भले ही Ciaz को बंद कर दिया गया हो, लेकिन डीलर स्टॉक पर ₹45,000 तक का लाभ दे रहे हैं.

अस्वीकरण (Disclaimer): कृपया ध्यान दें कि ये छूट शहर और डीलरशिप के स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं. सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय नेक्सा डीलर से संपर्क अवश्य करें.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti Grand Vitara

Trending news

'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा