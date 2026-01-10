आखिर क्या है Maruti का 'HEARTECT' प्लेटफ़ॉर्म जिससे गाड़ियों को मिलता है तगड़ा माइलेज, ड्राइविंग होती है आसान

Advertisement
Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:24 AM IST
HEARTECT Car Platform: अगर आप मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी चलाते हैं तो आपको HEARTECT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी जरूर होगी. ये असल में गाड़ियों का वह हाइटेक ढांचा है, जिसे कार की मजबूती और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. इस ढाचे की बदौलत ही कार इस काबिल बन पाती है कि इसे चलाना काफी आसान और मजेदार हो जाता है, साथ ही इसे जोरदार मजबूती भी मिलती है. इसे एक कंटीन्यूअस कर्व्ड फ्रेम के रूप में बनाया गया है.

हल्का वजन और बेहतरीन माइलेज
इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत इसका हल्का होना है. इसमें अल्ट्रा हाई-टेन्साइल स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जो वजन में हल्का लेकिन मजबूती में बेमिसाल होता है. जब गाड़ी का कुल वजन कम हो जाता है, तो इंजन को उसे चलाने के लिए कम ईधन खर्च करना पड़ता है. यही वह तकनीक है जिसकी बदौलत मारुति की वैगन-आर, स्विफ्ट और बलेनो जैसी गाड़ियां भारतीय सड़कों पर सबसे ज्यादा माइलेज देने में कामयाब होती हैं.

स्मूथ ड्राइविंग और आसान कंट्रोल
HEARTECT प्लेटफॉर्म केवल माइलेज ही नहीं, बल्कि ड्राइविग अनुभव को भी शानदार बनाता है. हल्का वजन होने के कारण कार की पावर-टू-वेट रेशियो सुधर जाती है, जिससे गाड़ी तेजी से पिकअप लेती है. साथ ही, इसके लो-सेटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से तेज रफ्तार में भी गाड़ी सड़क पर चिपक कर चलती है और मोड़ों पर चालक का नियंत्रण बेहतर बना रहता है. यह शहर की भीड़भाड़ में गाड़ी को मोड़ने और पार्क करने को बहुत आसान बना देता है.

सुरक्षा
सुरक्षा के लिहाज से यह प्लेटफॉर्म 'क्रैश एनर्जी' को मैनेज करने में माहिर है. दुर्घटना की स्थिति में, यह प्लेटफॉर्म झटके की ऊर्जा को केवल एक जगह केंद्रित नहीं होने देता, बल्कि उसे पूरी बॉडी में फैला (Disperse) देता है. इससे गाड़ी के केबिन (जहां यात्री बैठते हैं) के पिचकने की संभावना कम हो जाती है. इसके डिजाइन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए खास क्रंपल जोन्स बनाए गए हैं जो टक्कर के प्रभाव को खुद सोख लेते हैं.

एनवीएच (NVH) लेवल
इस प्लेटफॉर्म की बनावट ऐसी है कि यह सड़क से आने वाले शोर और कंपन को केबिन के अंदर आने से रोकता है. मारुति ने इसे इस तरह इंजीनियर किया है कि गाड़ी के अंदर बैठे यात्रियों को इजन की आवाज, हवा की सरसराहट और टायर का शोर कम सुनाई दे. इसे तकनीकी भाषा में NVH (Noise, Vibration, and Harshness) कंट्रोल कहा जाता है, जो लंबी यात्रा के दौरान यात्रियों की थकान को कम करता है और सफर को आरामदायक बनाता है.

