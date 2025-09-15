Maruti की सबसे बड़ी तैयारी, Flex Fuel वाली पहली कार पर जोर-शोर से चल रहा काम
Maruti Flex Fuel Car: मारुति ने भारत में E20 पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां उतारना शुरू कर दिया है लेकिन कंपनी का प्लान इससे भी कुछ बड़ा करने का है जिससे ग्राहकों को फायदा मिलेगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 07:10 AM IST
Maruti Flex Fuel Car: सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने अपने 10 ईयर पावरट्रेन रोडमैप का ऐलान कर दिया है जिसमें इंटर्नल कम्बश्चन इंजन (ICE), बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV), हाइब्रिड और ऑप्शनल फ्यूल शामिल हैं. इसके अनुसार कंपनी फाइनैंशियल ईयर (यानी मार्च 2026 तक) में 85% तक बायोएथेनॉल का सपोर्ट करने वाले FFV (फ्लेक्स फ्यूल वाहन) पेश करने के अपने प्लान को क्लियर कर चुकी है. मारुति सुजुकी इंडिया ने अप्रैल 2025 में E20 बायोएथेनॉल-कम्पैटबल इंजन पेश करना शुरू कर दिया है. 

यह भी पढ़ें: नींबू-मिर्ची के चक्कर में पहली मंजिल से गिरी थी थार, जानें अब कौन भरेगा इसका हर्जाना

पहली मास-मार्केट फ्लेक्स-फ्यूल कार

मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप को पहली बार दिसंबर 2022 में शोकेस किया गया था, इसके बाद 2023 ऑटो एक्सपो और 2024 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शोकेस किया गया. यह भारत की पहली मास-मार्केट फ्लेक्स-फ्यूल कार बनने की संभावना है, जो 20 प्रतिशत (E20) और 85 प्रतिशत (E95) ईंधन के बीच इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण पर चलने में सक्षम होगी. इस मॉडल को मारुति सुजुकी के इंजीनियरों ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, जापान के इनपुट्स के साथ विकसित किया है.

फ्यूल सिस्टम अपडेट

मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप में नई ईंधन प्रणाली तकनीकें शामिल हैं, जैसे इथेनॉल प्रतिशत का पता लगाने के लिए इथेनॉल सेंसर और कोल्ड स्टार्ट असिस्ट के लिए हीटेड फ्यूल रेल. इसके इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप और अन्य मैकेनिकल एलिमेंट्स को बेहतर दक्षता के लिए अपग्रेड किया गया है। यह फ्लेक्स फ्यूल इंजन कड़े BS6 चरण II उत्सर्जन मानकों का भी अनुपालन करता है.

भारत में हाइब्रिड प्लान 

इंडो-जापानी वाहन निर्माता 2026 में ई विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी और फ्रोंक्स हाइब्रिड कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर को पेश करके भारत में अपनी मल्टीपल पावरट्रेन रणनीति को लागू करेगा. मारुति फ्रोंक्स ब्रांड की पहली हाइब्रिड पेशकश होगी, जो ब्रांड के सेल्फ डेवलप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन की शुरुआत का भी प्रतीक होगी.

यह भी पढ़ें: नई Renault Duster दिवाली में हो सकती है लॉन्च, जानें क्रेटा-सेल्टॉस से कैसे करेगी मुकाबला

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मारुति सुजुकी का नया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम टोयोटा के एटकिंसन हाइब्रिड पावरट्रेन की तुलना में काफी अधिक कॉस्ट इफेक्टिव और दमदार होगा. कार निर्माता कंपनी नई पीढ़ी की बलेनो, किफायती मिनी एमपीवी, अगली पीढ़ी की स्विफ्ट और ब्रेज़ा सहित अपने बड़े पैमाने पर बाजार में बिकने वाले वाहनों में नए हाइब्रिड पावरट्रेन को शामिल करने की योजना बना रही है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

