किसी से कम नहीं ये देसी SUV, महज 12.76 से शुरू हो जाती है कीमत

Maruti Jimny: अगर आप कम बजट में एक दमदार ऑफ-रोड एसयूवी की तलाश में हैं तो भारतीय कार बाजार में मारुति सुजुकी जिम्नी मौजूद है. डिजाइन से लेकर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन तक, इस एसयूवी में काफी खूबियां मौजूद हैं. अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

ऑफ-रोडिंग के लिए है बेस्ट

इसे ऑफ-रोड कैटेगरी में काफी पसंद किया जाता है. दरअसल ये कॉम्पैक्ट है और इसे ड्राइव करना भी काफी आसान है. भारत में जिम्नी का 5-डोर वर्जन मौजूद है जबकि ग्लोबल मार्केट में इसका 3-डोर वर्जन ही मिलता था. वैसे तो ये एक मिड- रेंज कैटेगरी की एसयूवी है. इसका बेस मॉडल बेहद ही किफायती है, ऐसे में चलिए आपको इस दमदार एसयूवी के बेस मॉडल के बारे में बताते हैं जिससे आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे.

Maruti Jimny का बेस मॉडल जेटा प्रो पेट्रोल मैनुअल है, इसमें आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं, साथ ही साथ इसकी कीमत भी लाइनअप में सबसे कम होती है. जिम्नी जेटा प्रो पेट्रोल मैनुअल मॉडल की कीमत 12.75 लाख रुपये (मैनुअल) है. यह टॉप-स्पेक जिम्नी अल्फा की तरह ही 1.5-लीटर K15B पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं.

जहां तक ​​फीचर्स की बात है, जिम्नी ज़ेटा में स्टील व्हील, 7.0-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले, 6 एयरबैग और ईएसपी सहित कई अन्य फीचर्स हैं. जिम्नी कंपनी का प्रीमियम प्रोडक्ट है. लॉन्च के बाद से लगातार हर महीने इसकी लगभग 3,000 यूनिट्स बिक रही हैं.

डिजाइन की ये खासियतें हैं बेस्ट

आपको बता दें कि अपने बॉक्सी डिजाइन की वजह से इस एसयूवी को काफी पसंद किया जाता है. इसमें आपको काफी सारे दमदार फीचर्स तो मिलते हैं, बता दें कि इस एसयूवी का डिजाइन छोटा है जिसकी वजह से इसे तंग रास्तों पर भी ड्राइव करना काफी आसान है.