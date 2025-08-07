किसी से कम नहीं ये देसी SUV, महज 12.76 से शुरू हो जाती है कीमत
Maruti Jimny: मारुति की इस एसयूवी में इंटेरनैशनल लेवल का डिजाइन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसे खरीदने के लिए ग्राहकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 02:05 PM IST
Maruti Jimny: अगर आप कम बजट में एक दमदार ऑफ-रोड एसयूवी की तलाश में हैं तो भारतीय कार बाजार में मारुति सुजुकी जिम्नी मौजूद है. डिजाइन से लेकर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन तक, इस एसयूवी में काफी खूबियां मौजूद हैं. अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: ZELO Electric ने उतारा Knight+ इलेक्ट्रिक स्कूटर, 59,990 रुपये में खरीद सकते हैं ग्राहक

ऑफ-रोडिंग के लिए है बेस्ट 

इसे ऑफ-रोड कैटेगरी में काफी पसंद किया जाता है. दरअसल ये कॉम्पैक्ट है और इसे ड्राइव करना भी काफी आसान है. भारत में जिम्नी का 5-डोर वर्जन मौजूद है जबकि ग्लोबल मार्केट में इसका 3-डोर वर्जन ही मिलता था. वैसे तो ये एक मिड- रेंज कैटेगरी की एसयूवी है. इसका बेस मॉडल बेहद ही किफायती है, ऐसे में चलिए आपको इस दमदार एसयूवी के बेस मॉडल के बारे में बताते हैं जिससे आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे.  

Maruti Jimny का बेस मॉडल जेटा प्रो पेट्रोल मैनुअल है, इसमें आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं, साथ ही साथ इसकी कीमत भी लाइनअप में सबसे कम होती है. जिम्नी जेटा प्रो पेट्रोल मैनुअल मॉडल की कीमत 12.75 लाख रुपये (मैनुअल) है. यह टॉप-स्पेक जिम्नी अल्फा की तरह ही 1.5-लीटर K15B पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं. 

जहां तक ​​फीचर्स की बात है, जिम्नी ज़ेटा में स्टील व्हील, 7.0-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले, 6 एयरबैग और ईएसपी सहित कई अन्य फीचर्स हैं. जिम्नी कंपनी का प्रीमियम प्रोडक्ट है. लॉन्च के बाद से लगातार हर महीने इसकी लगभग 3,000 यूनिट्स बिक रही हैं. 

यह भी पढ़ें: 402 किलोमीटर की रेंज! Lotus की नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, 2.5 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार

डिजाइन की ये खासियतें हैं बेस्ट 

आपको बता दें कि अपने बॉक्सी डिजाइन की वजह से इस एसयूवी को काफी पसंद किया जाता है. इसमें आपको काफी सारे दमदार फीचर्स तो मिलते हैं, बता दें कि इस एसयूवी का डिजाइन छोटा है जिसकी वजह से इसे तंग रास्तों पर भी ड्राइव करना काफी आसान है. 

विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

maruti jimny

