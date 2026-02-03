Maruti की इस मिड-साइज SUV के सामने नतमस्तक हुए Kia और Hyundai, सेल देख टेंशन में आईं कंपनियां

Maruti Victoris Sale: मारुति सुजुकी की मिड-साइज एसयूवी Maruti Victoris ने भारतीय बाजार में कदम रखते ही तहलका मचा दिया है. मात्र चार महीनों में 50,000 यूनिट्स बेचकर इस कार ने बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है. आइए जानते हैं इस एसयूवी की उन खासियतों के बारे में जो इसे इतना लोकप्रिय बना रही हैं:

सेल का नया रिकॉर्ड

मारुति विक्टोरिस ने लॉन्च के महज चार महीनों के भीतर 50,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में इतनी तेजी से यह मुकाम हासिल करना इसकी जबरदस्त डिमांड को दर्शाता है. आज यह सेगमेंट की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर शामिल हो गई है.

हाई-टेक फीचर्स

इस एसयूवी को फीचर्स के मामले में काफी एडवांस बनाया गया है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और एलेक्सा ऑटो वॉयस असिस्टेंट जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही, मनोरंजन के लिए डॉल्बी एटमॉस सिस्टम और सुविधा के लिए जेस्चर कंट्रोल टेलगेट (हाथ के इशारे से खुलने वाला पिछला दरवाजा) जैसे आधुनिक विकल्प भी मिलते हैं.

दमदार हाइब्रिड और सीएनजी इंजन

परफॉरमेंस की बात करें तो विक्टोरिस में 1.5 लीटर का दमदार इंजन दिया गया है, जो $75.8$ किलोवाट की पावर और $139$ Nm का टॉर्क जनरेट करता है. मारुति ने इसे ग्राहकों की पसंद के अनुसार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी (CNG) तकनीक के साथ भी पेश किया है. खास बात यह है कि इसमें अंडर-बॉडी सीएनजी किट दी गई है, जिससे बूट स्पेस का सही इस्तेमाल हो पाता है.

कीमत और दमदार डिजाइन

मारुति विक्टोरिस की एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये तक जाती है. डिजाइन के मामले में इसमें एलईडी हेडलाइट्स, कनेक्टेड टेल लाइट्स और शार्क फिन एंटीना दिया गया है. इसके इंटीरियर को ब्लैक, ग्रे और सिल्वर कलर थीम से सजाया गया है, जो इसे अदर से एक लग्जरी फील देता है.

कड़ा मुकाबला

मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट मे मारुति विक्टोरिस का मुकाबला दिग्गज खिलाड़ियों से है. यह गाड़ी सीधे तौर पर Hyundai Creta, Kia Seltos, Mahindra XUV 700 और Scorpio N जैसी पॉपुलर एसयूवी को टक्कर दे रही है. अपनी कम कीमत और मारुति के भरोसेमद सर्विस नेटवर्क के कारण यह ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है.