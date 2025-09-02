GST कटौती के बाद Maruti S-Presso होगी हजारों रुपये सस्ती, जानें संभावित कीमत

मोदी सरकार दिवाली से पहले आम लोगों को तोहफा देने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार छोटी गाड़ियों और बाइक्स पर जीएसटी दर घटाने का प्लान कर रही है. फिलहाल छोटी कारों और बाइक पर 28% जीएसटी दर लगता है, जिसे घटाकर 18% करने की तैयारी में है. भारत सरकार का यह फैसला लागू होता है, तो Maruti Suzuki S-Presso जैसी गाड़ियों पर ग्राहकों को अच्छी बजत मिलने की उम्मीद है. आज हम आपको इस खबर में विस्तार से इसके बारे में बताएंगे.

क्या GST में होगी कटौती?

भारतीय बाजार में कई सारी ऑटोमोबाइल की कंपनियां मौजूद हैं, जो अपने ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक छोटी कारों को पेश करती है. हालांकि, इन गाड़ियों पर भारत सरकार की ओर से 28% GST और 1 % सेस लगता है. यानी 29% छोटी गाड़ियों और बाइक्स खरीदने पर टैक्स देना पड़ता है, जिसका वजह से गाड़ियों की कीमत काफी बढ़ जाती है. समझने के लिए- किसी कार की कीमत 5 लाख रुपये है, तो टैक्स जोड़ने के बाद यह कार लगभग 6.5 लाख रुपये के करीब पहुंच जाती है. लेकिन भारत सरकार ने जीएसटी दर घटा दी, तो 5 लाख की कार आपको करीब 5.90 लाख रुपये में पड़ेगी. GST दर घटने के बाद ग्राहकों को सिधे-सिधे 10% की बचत होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Honda Activa vs TVS Jupiter: खरीदने से पहले जरूर जानें कौन-सा स्कूटर है बेहतर, वरना होगा पछतावा

Maruti S-Presso की नई संभावित कीमत

आपको बता दें कि भारत सरकार ने जीएसटी में कटौती की तो Maruti S-Presso कार पर लगभग 42,000 से लेकर 43,000 रुपये तक की बचत हो सकती है. इस कार बेस वेरिएंट करीब 4.70 लाख रुपये का है. हालांकि जीएसटी कम होने के बाद यह कार 4.27 लाख रुपये में ग्राहकों को मिलने की उम्मीद है. लेकिन सरकार कब जीएसटी दर घटाने वाली है, इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. आप भी एक छोटी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो दिवाली तक रुक जाना चाहिए. अगर सरकार ने जीएसटी में कटौती की तो आपको छोटी गाड़ियों पर 40,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.