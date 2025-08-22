सिर्फ 4.26 लाख में मिडिल क्लास की ड्रीम कार, दमदार 998cc के इंजन और 24.12kmpl माइलेज के साथ

Maruti S Presso: मिडिल क्लास के लोग ज्यादा महंगी गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. आज हम आपको ऐसी कार के बारे में बताएंगे जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी आसानी से अफोर्डेबल हो, इस कार का नाम मारुति एस-प्रेसो है जो लॉन्च होते हीं लोगों की फेवरेट कार बन गई थी क्योंकि ये छोटी पर स्पेसियस और माइलेज वाली कार है जो लोगों के खर्चे को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, जिससे लोग इस कार को खरीदना पसंद कर रहे हैं आज हम आपको इस कार के इंजन, लुक.डिजाइन और फीचर्स के बारे में बताएंगे जिससे आपको इस कार को खरीदने में आसानी होगी.

डिजाइन

मारुति एस-प्रेसो को आप एक छोटा SUV भी कह सकते हैं जो क्योंकि ये छोटे से कार में आपको काफी जगह मिल जाती है, इस कार को ऊंची, बॉक्सी और मजबूत बॉडी के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसके लुक को अच्छा बनाने का काम करता है, और कंपनी इस कार को SUV जैसा लुक देने के लिए इसमें सीधी कट्स, ऊंची ग्राउंड क्लीयरेंस और चंकी व्हील आर्चेस जैसी चीजें दी गई हैं. साथ हीं इस कार में एस-प्रेसो में एक क्लासिक ग्रिल दिया गया है जिसपर 'सुजुकी' लिखा हुआ है.

फीचर्स

मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसे आप अपने फोन से कनेक्ट कर के आसानी से अपने फोन के नोटिफिकेश को कार के डिस्प्ले पर ला सकते हैं जिससे आपको बार-बार फोन को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा साथ हीं इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सुरक्षा के लिए एयरबैग और एबीएस ब्रेक सिस्टम भी दिया गया है, और इसके टायर की बात करें तो इसमें 14-इंच के व्हील होते हैं जो इसकी उंचाई को ठिक ठाक उंचा रखते हैं.

इंजन

मारुति एस-प्रेसो के इंजन की बात करें तो इसमें 998 सीसी का इंजन दिया गया है जिसमें 1.0-लीटर का K10C डुअलजेट पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 66PS की पावर और 89Nm का टॉर्क जेनरेट करने का काम करता है, साथ हीं ये पेट्रोल इंजन के साथ आता है जो आइडल स्टार्ट और स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ आएगी. और इस कार के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट में 24.12 किमी/लीटर का माइलेज मिलता है.

कीमत

मारुति एस-प्रेसो के एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 4.26 लाख से शुरू होता है जो मिडिल क्सास के लिए सबसे बेहतर होता है