सिर्फ 4.26 लाख में मिडिल क्लास की ड्रीम कार, दमदार 998cc के इंजन और 24.12kmpl माइलेज के साथ
Advertisement
trendingNow12892035
Hindi Newsऑटोमोबाइल

सिर्फ 4.26 लाख में मिडिल क्लास की ड्रीम कार, दमदार 998cc के इंजन और 24.12kmpl माइलेज के साथ

 Maruti S Presso: आज हम आपको मिडिल क्लास के फेवरेट मारुति एस-प्रेसो कार के बारे में बताएंगे, इस कार को 2019 में लॉन्च किया गया था उसके बाद इसके अपडेटेड वर्जन को 2022 में लॉन्च किया गाया.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ 4.26 लाख में मिडिल क्लास की ड्रीम कार, दमदार 998cc के इंजन और 24.12kmpl माइलेज के साथ

Maruti S Presso: मिडिल क्लास के लोग ज्यादा महंगी गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. आज हम आपको ऐसी कार के बारे में बताएंगे जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी आसानी से अफोर्डेबल हो,  इस कार का नाम मारुति एस-प्रेसो है जो लॉन्च होते हीं लोगों की फेवरेट कार बन गई थी क्योंकि ये छोटी पर स्पेसियस और माइलेज वाली कार है जो लोगों के खर्चे को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, जिससे लोग इस कार को खरीदना पसंद कर रहे हैं आज हम आपको इस कार के इंजन, लुक.डिजाइन और फीचर्स के बारे में बताएंगे जिससे आपको इस कार को खरीदने में आसानी होगी.

डिजाइन
मारुति एस-प्रेसो को आप एक छोटा  SUV भी कह सकते हैं जो क्योंकि ये छोटे से कार में आपको काफी जगह मिल जाती है, इस कार को ऊंची, बॉक्सी और मजबूत बॉडी के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसके लुक को अच्छा बनाने का काम करता है, और कंपनी इस कार को SUV जैसा लुक देने के लिए इसमें सीधी कट्स, ऊंची ग्राउंड क्लीयरेंस और चंकी व्हील आर्चेस जैसी चीजें दी गई हैं. साथ हीं इस कार में एस-प्रेसो में एक क्लासिक ग्रिल दिया गया है जिसपर 'सुजुकी' लिखा हुआ है.

फीचर्स 
मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसे आप अपने फोन से कनेक्ट कर के आसानी से अपने फोन के नोटिफिकेश को कार के डिस्प्ले पर ला सकते हैं जिससे आपको बार-बार फोन को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा साथ हीं इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सुरक्षा के लिए एयरबैग और एबीएस ब्रेक सिस्टम भी दिया गया है, और इसके टायर की बात करें तो इसमें 14-इंच के व्हील होते हैं जो इसकी उंचाई को ठिक ठाक उंचा रखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन 
मारुति एस-प्रेसो के इंजन की बात करें तो इसमें 998 सीसी का इंजन दिया गया है जिसमें 1.0-लीटर का K10C डुअलजेट पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 66PS की पावर और 89Nm का टॉर्क जेनरेट करने का काम करता है,  साथ हीं ये पेट्रोल इंजन के साथ आता है जो आइडल स्टार्ट और स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ आएगी. और इस कार के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट में  24.12 किमी/लीटर का माइलेज मिलता है.

यह भी पढ़ेें: 3996 सीसी... पावरफुल SUV और साथ में स्पोर्टी लुक! Porsche की सबसे तगड़ी कार

कीमत 
मारुति एस-प्रेसो के एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 4.26 लाख से शुरू होता है जो मिडिल क्सास के लिए सबसे बेहतर होता है 

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

Maruti S Presso

Trending news

बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
pm modi kolkata visit
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
Supreme Court
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Supreme Court
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
parliament
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
sharad pawar
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Kishtwar cloudburst
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदते ही CISF ने शख्स को किया गिरफ्तार
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदते ही CISF ने शख्स को किया गिरफ्तार
;