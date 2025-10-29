Advertisement
मारुति की सबसे सस्ती सेवन सीटर कार, कमरे के बराबर स्पेस और सबसे तगड़ा माइलेज

Cheapest Seven Seater By Maruti: मारुति की इस गाड़ी का मुकाबला अच्छी-अच्छी फैमिली कारें नहीं कर सकती हैं क्योंकि इसमें तगड़ा स्पेस तो मिलता ही है, साथ ही साथ इसका माइलेज भी गजब का है. 

Oct 29, 2025
Cheapest Seven Seater by Maruti: मारुति सुजुकी ईको भारतीय बाज़ार में सबसे सस्ती 7-सीटर कारों में से एक है, जो विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिन्हें कम बजट में ज़्यादा लोगों को ले जाने या सामान ढोने के लिए एक भरोसेमंद और दमदार गाड़ी की ज़रूरत होती है. यह कार अपनी सादगी, मजबूती और सस्ते रख-रखाव लागत के लिए जानी जाती है, जिसके कारण यह कमर्शियल और बड़े परिवारों दोनों के बीच काफी लोकप्रिय है.

कीमत (एक्स-शोरूम)
मारुति ईको की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.21 लाख रुपये (5 सीटर स्टैंडर्ड वेरिएंट) से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए लगभग 6.36 लाख रुपये (5 सीटर एसी सीएनजी वेरिएंट) तक जाती है. 7-सीटर वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.73 लाख रुपये (वेरिएंट के अनुसार भिन्न हो सकती है) से शुरू होती है.

इंजन और माइलेज
Maruti Suzuki Eeco में 1.2-लीटर का K-सीरीज़ डुअल जेट, डुअल VVT पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन लगभग 81 bhp की पावर और 104.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. CNG पर यह लगभग 71 bhp की पावर और 95 Nm का टॉर्क देता है. यह केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है.

माइलेज (ARAI प्रमाणित):

पेट्रोल: लगभग 19.71 किलोमीटर प्रति लीटर.

CNG: लगभग 26.78 किलोमीटर प्रति किलोग्राम.

डिजाइन और स्पेस
ईको का डिजाइन एक वैन जैसा है, जिसका सीधा और बॉक्सी आकार इसे अधिकतम अंदरूनी जगह प्रदान करता है. यह 5-सीटर, 6-सीटर (स्टैंडर्ड), और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है. 7-सीटर मॉडल में पीछे की तरफ एक बेंच सीट मिलती है, जो इसे बड़े परिवार या टैक्सी सेवा के लिए उपयुक्त बनाती है. इसके स्लाइडिंग रियर डोर तंग जगहों पर भी यात्रियों को आसानी से अंदर-बाहर होने में मदद करते हैं. इसकी सीटों को फोल्ड करके इसे कार्गो वैन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यह भारी या बड़े सामान को ढोने के लिए भी एक अच्छा विकल्प बन जाती है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Seven Seater Car

