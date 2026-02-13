Advertisement
trendingNow13108148
Hindi NewsऑटोमोबाइलMaruti की इन 5 कारों से ग्राहकों ने मोड़ा मुंह! ₹3.49 लाख की कीमत और 35Km माइलेज के बावजूद बिक्री में गिरावट

Maruti की इन 5 कारों से ग्राहकों ने मोड़ा मुंह! ₹3.49 लाख की कीमत और 35Km माइलेज के बावजूद बिक्री में गिरावट

Maruti Cars: मारुति की दमदार ऑफ-रोडर Jimny भी बिक्री के मामले में पिछड़ती नजर आ रही है. जनवरी में इसकी केवल 591 यूनिट ही बिक सकीं. 1.5-litre पेट्रोल इंजन और 4x4 क्षमता से लैस होने के बावजूद यह कार मास मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maruti की इन 5 कारों से ग्राहकों ने मोड़ा मुंह! ₹3.49 लाख की कीमत और 35Km माइलेज के बावजूद बिक्री में गिरावट

Maruti Ca: मारुति सुजुकी कारों की भारत में काफी ज्यादा डिमांड है और देश भर के ग्राहकों को मारुति सुजुकी की कारों पर काफी भरोसा भी है. हालांकि मारुति की ही कुछ कारें ऐसी हैं जो भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाई हैं. चलिए आज उन कारों के बारे में जानते हैं. 

मारुति इनविक्टो
मारुति की सबसे महंगी और प्रीमियम 7-seater कार Invicto की बिक्री में जनवरी 2026 के दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई. पिछले 6 महीनों के आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी में इसकी केवल 197 यूनिट ही बिकीं, जो इसकी अब तक की सबसे कमजोर सेल है. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस पर आधारित यह कार हाइब्रिड इंजन के साथ आती है और 23.24 kmpl का माइलेज देती है, लेकिन 24.97 लाख से शुरू होने वाली इसकी भारी-भरकम कीमत शायद ग्राहकों को दूर रख रही है.

मारुति जिम्नी
मारुति की दमदार ऑफ-रोडर Jimny भी बिक्री के मामले में पिछड़ती नजर आ रही है. जनवरी में इसकी केवल 591 यूनिट ही बिक सकीं. 1.5-litre पेट्रोल इंजन और 4x4 क्षमता से लैस होने के बावजूद यह कार मास मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है. 12.31 लाख की शुरुआती कीमत वाली जिम्नी में कई आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, लेकिन व्यावहारिक उपयोगिता के मामले में यह ग्राहकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मारुति सेलेरियो
Maruti Celerio अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में से एक है. इसका CNG वेरिएंट 34.43 km/kg तक का शानदार माइलेज देता है. इसके बावजूद जनवरी में इसकी केवल 1,501 यूनिट ही बिकीं. 4.69 लाख की शुरुआती कीमत और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन के साथ आने वाली यह कार मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल इसकी लोकप्रियता में कमी देखी जा रही है.

मारुति इग्निस
मारुति की नेक्सा डीलरशिप के जरिए बेची जाने वाली Ignis की जनवरी में केवल 1,902 यूनिट बिकीं. 1.2-litre पेट्रोल इंजन वाली यह कार अपने अनोखे डिजाइन और 20.89 kmpl के माइलेज के लिए जानी जाती है. 5.35 लाख की शुरुआती कीमत वाली इग्निस उन युवाओं को आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी जो एक स्पोर्टी लुक वाली छोटी कार चाहते हैं, लेकिन बिक्री के आंकड़ों में यह संघर्ष करती दिख रही है.

मारुति एस-प्रेसो
मारुति की सबसे किफायती कारों में शामिल S-Presso की जनवरी में 1,954 यूनिट बिकीं. इस कार की शुरुआती कीमत मात्र 3.49 लाख है और इसका CNG वेरिएट 32.73 km/kg का माइलेज देता है. मिनी-एसयूवी जैसा लुक देने वाली एस-प्रेसो अपनी कम कीमत और बेहतरीन माइलेज के बावजूद जनवरी में 2,000 यूनिट का आंकड़ा पार करने में नाकाम रही.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti Suzuki

Trending news

'PAK ने मेरे बेटे को मार डाला, फिर दुश्मन देश पाकिस्तान में क्यों गए गौरव गोगोई'
Gaurav Gogoi
'PAK ने मेरे बेटे को मार डाला, फिर दुश्मन देश पाकिस्तान में क्यों गए गौरव गोगोई'
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर