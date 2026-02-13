Maruti की इन 5 कारों से ग्राहकों ने मोड़ा मुंह! ₹3.49 लाख की कीमत और 35Km माइलेज के बावजूद बिक्री में गिरावट

Maruti Cars: मारुति की दमदार ऑफ-रोडर Jimny भी बिक्री के मामले में पिछड़ती नजर आ रही है. जनवरी में इसकी केवल 591 यूनिट ही बिक सकीं. 1.5-litre पेट्रोल इंजन और 4x4 क्षमता से लैस होने के बावजूद यह कार मास मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है.
Trending Photos
Maruti Ca: मारुति सुजुकी कारों की भारत में काफी ज्यादा डिमांड है और देश भर के ग्राहकों को मारुति सुजुकी की कारों पर काफी भरोसा भी है. हालांकि मारुति की ही कुछ कारें ऐसी हैं जो भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाई हैं. चलिए आज उन कारों के बारे में जानते हैं.
मारुति इनविक्टो
मारुति की सबसे महंगी और प्रीमियम 7-seater कार Invicto की बिक्री में जनवरी 2026 के दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई. पिछले 6 महीनों के आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी में इसकी केवल 197 यूनिट ही बिकीं, जो इसकी अब तक की सबसे कमजोर सेल है. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस पर आधारित यह कार हाइब्रिड इंजन के साथ आती है और 23.24 kmpl का माइलेज देती है, लेकिन 24.97 लाख से शुरू होने वाली इसकी भारी-भरकम कीमत शायद ग्राहकों को दूर रख रही है.
मारुति जिम्नी
मारुति की दमदार ऑफ-रोडर Jimny भी बिक्री के मामले में पिछड़ती नजर आ रही है. जनवरी में इसकी केवल 591 यूनिट ही बिक सकीं. 1.5-litre पेट्रोल इंजन और 4x4 क्षमता से लैस होने के बावजूद यह कार मास मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है. 12.31 लाख की शुरुआती कीमत वाली जिम्नी में कई आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, लेकिन व्यावहारिक उपयोगिता के मामले में यह ग्राहकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है.
मारुति सेलेरियो
Maruti Celerio अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में से एक है. इसका CNG वेरिएंट 34.43 km/kg तक का शानदार माइलेज देता है. इसके बावजूद जनवरी में इसकी केवल 1,501 यूनिट ही बिकीं. 4.69 लाख की शुरुआती कीमत और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन के साथ आने वाली यह कार मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल इसकी लोकप्रियता में कमी देखी जा रही है.
मारुति इग्निस
मारुति की नेक्सा डीलरशिप के जरिए बेची जाने वाली Ignis की जनवरी में केवल 1,902 यूनिट बिकीं. 1.2-litre पेट्रोल इंजन वाली यह कार अपने अनोखे डिजाइन और 20.89 kmpl के माइलेज के लिए जानी जाती है. 5.35 लाख की शुरुआती कीमत वाली इग्निस उन युवाओं को आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी जो एक स्पोर्टी लुक वाली छोटी कार चाहते हैं, लेकिन बिक्री के आंकड़ों में यह संघर्ष करती दिख रही है.
मारुति एस-प्रेसो
मारुति की सबसे किफायती कारों में शामिल S-Presso की जनवरी में 1,954 यूनिट बिकीं. इस कार की शुरुआती कीमत मात्र 3.49 लाख है और इसका CNG वेरिएट 32.73 km/kg का माइलेज देता है. मिनी-एसयूवी जैसा लुक देने वाली एस-प्रेसो अपनी कम कीमत और बेहतरीन माइलेज के बावजूद जनवरी में 2,000 यूनिट का आंकड़ा पार करने में नाकाम रही.