Maruti ने शुरू किया 'फ्री चेकअप'! सर्दियों में चकाचक चलेगी आपकी कार

Maruti Suzuki Free Checkup: सर्दी का मौसम आते ही गाड़ियों को ख़ास देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि कम तापमान और कोहरे का असर इंजन से लेकर बैटरी तक, हर चीज़ पर पड़ता है. कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने ग्राहकों की इसी टेंशन को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी देशभर में एक 'विंटर-स्पेशल सर्विस ड्राइव' की शुरू कर रही है. इसमें ग्राहकों को आधिकारिक डीलर सर्विस वर्कशॉप पर गाड़ी का मुफ्त हेल्थ चेकअप करवाने का मौका मिल रहा है और ये कैंपेन 4 जनवरी 2026 तक चलने वाला है.

'फ्री' चेकअप में हैं ये सर्विस

मारुति सुजुकी 27-पॉइंट चेकअप ऑफर कर रही है जिसमें ऐसे हिस्से हैं जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जैसे कम तापमान, ख़राब विजिबिलिटी और हीटिंग/डिफॉगिंग सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल.

लाइटिंग सिस्टम: सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है. इसलिए, तकनीशियन हेडलाइट्स, फॉग लैंप्स, ब्रेक लाइट्स और टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स की जाँच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है.

क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेशन: इस चेकअप में ब्लोअर फैन और डिफॉगर स्विच रिव्यू शामिल है, ताकि हीटिंग और केबिन वेंटिलेशन सिस्टम ठीक से काम करे. साथ ही एयर फिल्टर और एसी फिल्टर की भी टेस्टिंग की जाएगी.

बैटरी हेल्थ: ठंड के मौसम में बैटरी का प्रदर्शन कमज़ोर हो सकता है. इसलिए, निरीक्षण में बैटरी की स्थिति और चार्जिंग सिस्टम चेकअप भी शामिल है.

टायर और ब्रेकिंग सिस्टम: सेफ ड्राइविंग के लिए टायर प्रेशर, व्हील नट टॉर्क, और स्पेयर व्हील की स्थिति की जाँच की जाएगी. साथ ही ब्रेक फ्लूइड स्तर और ब्रेक पेडल लीकेज का चेकअप भी किया जाने वाला है. ये सेफ़्टी के लिए जरूरी है.

मुफ्त कार वॉश: इन सभी चेकअप्स के साथ, ग्राहकों को अपनी गाड़ी का मुफ्त कार वॉश भी मिलेगा.

क्या इस सर्विस में कोई चार्ज लगेगा?

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि 27-पॉइंट चेकअप और कार वॉश पूरी तरह से मुफ्त है. हालांकि, मारुति सुजुकी ने स्पष्ट किया है कि चेकअप के बाद यदि किसी भी प्रकार की मरम्मत जैसे कोई पार्ट बदलना आदि के लिए चार्ज किया जाएगा. इसमें पार्ट, लेबर और टैक्स अलग से लिया जाएगा. यह सेवा केवल मारुति सुजुकी के अधिकृत सर्विस सेंटरों और वर्कशॉप पर ही उपलब्ध है.