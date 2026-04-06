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Maruti Suzuki ने लगा दी ऑफर्स की झड़ी! अप्रैल में मिल रहा छप्परफाड़ डिस्काउंट

Maruti Suzuki Discount Offer: अगर आप मारुति की कोई कार इस अप्रैल के महीने में खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि, इस महीने कंपनी तगड़े ऑफर्स की बारिश करने जा रही है जो ग्राहकों की काफी भारी बचत कारेआएगा.  

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:19 AM IST
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Maruti कारों पर अप्रैल में मिल रहा छप्परफाड़ डिस्काउंट
Maruti कारों पर अप्रैल में मिल रहा छप्परफाड़ डिस्काउंट

Maruti Suzuki Discount Offer: मारुति सुजुकी ने अप्रैल 2026 में तगड़े ऑफर्स का ऐलान कर दिया है. कंपनी अपनी पॉपुलर हैचबैक से लेकर एसयूवी तक पर कैश डिस्काउंट से लेकर एक्सचेंज बोनस का जोरदार फायदा दे रही है. ऐसे में अगर आप इस महीने में कार खरीदने की प्लानिंग करते हैं तो आप खरीद पर भारी बचत कर सकते हैं. 

मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली एंट्री-लेवल कारों पर इस महीने डिस्काउंटेड प्राइज पर बेच रही है. Alto K10, S-Presso, और Celerio जैसी कम बजट की कारों पर ग्राहक मैक्सिमम 37,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं और अन्य फायदे भी ले सकते हैं. चलिए जानते हैं इस ऑफर में किन गाड़ियों पर कितने रुपये बचाए जा सकते हैं. 

वैगन आर पर भी मिल रही छूट

मिडिल क्लास फैमिली के लिए परफेक्ट मानी जाने वाली Maruti Wagon R पर इसके सभी वेरिएंट्स के लिए 37,500 रुपये तक की कुल बचत की जा सकती है. इस कार में नया सिर्फ अच्छा स्पेस मिल जाता है, साथ ही कम्फर्ट के लिहाज से भी ये अपने सेगमेंट में काफी पसंदीदा कार मानी जाती है. 

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स्विफ्ट और ब्रेजा पर भारी डिस्काउंट

युवाओं की पहली पसंद मानी जाने वाली Maruti Swift और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की दिग्गज Maruti Brezza पर इस महीने सबसे ज्यादा फायदा दिया जा रहा है. इन दोनों ही मॉडल्स पर ग्राहक अधिकतम 45,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. ब्रेजा जैसी डिमांडिंग एसयूवी पर इतना बड़ा डिस्काउंट मिलना ग्राहकों को शोरूम तक खींचने का काम करेगा.

विक्‍टोरिस एसयूवी पर स्पेशल ऑफर

मारुति की लाइनअप में शामिल Maruti Victoris एसयूवी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर है. कंपनी इस दमदार गाड़ी पर इस महीने 30,000 रुपये तक की छूट दे रही है. यदि आप एक मजबूत और फीचर्स से भरपूर एसयूवी की तलाश में हैं, तो इस ऑफर के साथ यह एक किफायती विकल्प बनकर उभरती है.

डिजायर और अर्टिगा पर कोई फायदा नहीं

एक तरफ जहां कंपनी अपनी ज्यादातर कारों पर डिस्काउंट की बारिश कर रही है, वहीं Maruti Dzire और Maruti Ertiga जैसे पॉपुलर मॉडल्स पर इस महीने कोई भी आधिकारिक ऑफर नहीं दिया गया है. इन दोनों गाड़ियों की भारी डिमांड और लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण कंपनी ने फिलहाल इन्हें किसी भी तरह की छूट से बाहर रखा है.

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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