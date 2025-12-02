मारुति सुजुकी ने बनाया रिकॉर्ड: नवंबर में बेचीं 2.29 लाख गाड़ियां, खटाखट क्लियर हो रहा स्टॉक

Maruti Car Sale: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने नवंबर 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेल का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. कंपनी ने इस महीने कुल 2,29,021 यूनिट्स की बल्क सेल की, जो उसका अब तक का सबसे अधिक मासिक बल्क सेल डेटा है. यह सेल पिछले साल की तुलना में 26.2% ग्रोथ दिखाती है. घरेलू बाजार में भी मारुति ने कमाल किया, जहां 1,74,593 यूनिट्स भेजी गईं, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भी नवंबर महीने में सबसे अधिक सेल है, जिसमें 21% की ग्रोथ दर्ज की गई.

सेल में यह उछाल विशेष रूप से रिटेल सेल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसमें नवंबर 2025 में कुल 31% की ग्रोथ हुई है. छोटे कार सेगमेंट (जैसे एस-प्रेसो, ऑल्टो K10, सेलेरियो, और वैगनआर) में रिटेल सेल 37% की प्रभावशाली दर से बढ़ी है. जीएसटी श्रेणियों की बात करें तो, 18% जीएसटी वाली गाड़ियों की रिटेल सेल में 39% की बड़ी ग्रोथ हुई है, जबकि 40% जीएसटी वाली गाड़ियों में 17% की ग्रोथ दर्ज की गई. यह मजबूत रिटेल डिमांड कंपनी की उत्पाद सीरीज में ग्राहकों के निरंतर भरोसे को दर्शाती है.

डिमांड की तुलना में आपूर्ति कम होने के कारण कंपनी फिलहाल कम स्टॉक पर चल रही है. डीलरों के पास नेटवर्क स्टॉक केवल 80,000 यूनिट्स का है, जबकि 40,000 यूनिट्स अभी ट्रांजिट (परिवहन) में हैं. कंपनी के पास वर्तमान में 1.5 लाख यूनिट्स की लंबित बुकिंग्स हैं, और चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी के आठ लोकप्रिय मॉडलों के लिए फ़ैक्टरी में कोई स्टॉक उपलब्ध नहीं है. यह स्थिति मजबूत डिमांड और तत्काल डिलीवरी की चुनौतियों को उजागर करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मारुति सुजुकी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा. कंपनी ने नवंबर में अब तक की सबसे अधिक 46,057 यूनिट्स का निर्यात किया, जो लगभग 61% की ग्रोथ है. (पिछले महीने शिपमेंट छूटने के कारण वास्तविक ग्रोथ थोड़ी कम हो सकती है). अप्रैल से नवंबर 2025 तक, मारुति ने लगभग 2.85 लाख यूनिट्स का निर्यात किया है, जिसमें 35.6% की ग्रोथ हुई है. विशेष रूप से, कंपनी अगस्त 2025 में निर्यात शुरू होने के बाद से अब तक 26 देशों को 10,000 से अधिक यूनिट्स e-VITARA की आपूर्ति कर चुकी है, जो वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति कंपनी की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है.