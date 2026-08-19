/मिडिल क्लास को मारुति का बड़ा झटका! अगस्त महीने में बलेनो से लेकर ब्रेजा तक सब हुई महंगी, जानें किसका कितना बढ़ा दाम

अगर आप इस महीने मारुति सुजुकी की नई चमचमाती कार घर लाने की प्लान बना रहे थे, तो यह खबर आपको थोड़ा परेशान कर सकती है. ऑटोमोबाइल जगत की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी अरीना और नेक्सा शोरूम के जरिए बिकने वाली गाड़ियों के दाम में इजाफा कर दिया है. जून के बाद अगस्त 2026 में हुई इस बढ़ोतरी ने बलेनो, ब्रेजा, स्विफ्ट और डिजायर जैसी देश की सबसे पसंदीदा कारों को महंगा बना दिया है. आइए जानते हैं कि इस बार आपकी जेब पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है.
मारुति सुजुकी की एरिना रेंज की गाड़ियों में नेक्सा की तुलना में कम बढ़ोतरी देखी गई है. अगर आप बजट फ्रेंडली एंट्री-लेवल कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी राहत की बात है. ऑल्टो K10, एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगनआर जैसी लोकप्रिय कारों की कीमतों में केवल 2,500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. इतना ही इजाफा कमर्शियल मिनी ट्रक कैरी पर भी देखने को मिला है.
देश की पसंदीदा हैचबैक मारुति स्विफ्ट की बात करें तो इसकी कीमतों में 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. वहीं कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर और टूर एस के दाम 5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक बढ़ गए हैं. मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी एर्टिगा की कीमतों में 5,000 रुपये से 7,500 रुपये का इजाफा किया गया है.
हाल ही में नए अवतार में आई मारुति ब्रेजा की बात करें तो इसकी कीमतों में केवल 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. वर्तमान में ब्रेजा फेसेलिफ्ट की कीमत 7.40 लाख रुपये से 13.71 लाख रुपये के बीच है. इसके अलावा ईको वैन भी 5,000 रुपये तक महंगी हो गई है. एरिना रेंज में सबसे बड़ा झटका विक्टोरिस एसयूवी के खरीदारों को लगा है, जिसके अलग-अलग वेरिएंट पर 10,000 रुपये तक का दाम बढ़ाया गया है.
नेक्सा शोरूम से बिकने वाली प्रीमियम गाड़ियों पर इस बार सबसे ज्यादा असर पड़ा है. मारुति बलेनो के खरीदारों को सबसे बड़ा झटका लगा है क्योंकि इसकी कीमत में सबसे ज्यादा 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है. गौरतलब है कि कंपनी 5 सितंबर 2026 को बलेनो का नया फेसेलिफ्ट मॉडल भी लॉन्च करने जा रही है.
नेक्सा की दूसरी सबसे पॉपुलर क्रॉसओवर कार फ्रोंक्स की कीमत में 7,500 रुपये तक का इजाफा हुआ है. फ्रोंक्स न सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी काफी पसंद की जा रही है. साल 2026 की दूसरी तिमाही में फ्रोंक्स भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली कार रही है.
इसके अलावा नेक्सा की अन्य कारों पर भी असर पड़ा है. ग्रैंड विटारा की कीमतों में सबसे मामूली 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. प्रीमियम एमपीवी XL6 के दाम 5,000 से 7,500 रुपये तक बढ़े हैं. ऑफ-रोडिंग पसंद करने वालों के लिए जिम्नी अब 15,000 रुपये तक महंगी हो गई है. इलेक्ट्रिक सेगमेंट में eVitara के दाम 20,000 रुपये तक बढ़ाए गए हैं जो नेक्सा में दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. वहीं कंपनी की फ्लैगशिप कार इनविक्टो के दाम में 10,000 रुपये का इजाफा हुआ है.
मारुति सुजुकी का लक्ष्य सालाना 3 मिलियन (30 लाख) गाड़ियां बेचने का है. इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने में छोटी और किफायती कारों का रोल बेहद अहम है. कंपनी अपनी गाड़ियों को बजट में बनाए रखना चाहती है लेकिन लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट के कारण कीमतों में 2,500 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का यह इजाफा करना कंपनी की मजबूरी बन गया था.