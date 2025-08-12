6 लाख से सस्ती है मारुति की ये SUV, एक लीटर पेट्रोल में देती है 20km का तगड़ा माइलेज
6 लाख से सस्ती है मारुति की ये SUV, एक लीटर पेट्रोल में देती है 20km का तगड़ा माइलेज

Maruti Suzuki Ignis SUV: इग्निस का सबसे किफायती मॉडल सिग्मा 1.2 MT है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹5.85 लाख से शुरू होती है. ऑन-रोड कीमत की बात करें तो शहर के आधार पर, दिल्ली में, ऑन-रोड कीमत ₹6.5 लाख तक हो सकती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:30 AM IST
6 लाख से सस्ती है मारुति की ये SUV, एक लीटर पेट्रोल में देती है 20km का तगड़ा माइलेज

Maruti Suzuki Ignis SUV: मारुति सुजुकी इग्निस (Maruti Suzuki Ignis) एक एसयूवी सेगमेंट कार है जिसे. इसे काफी पसंद किया जाता है और इसके पीछे वजह है इसकी किफायती कीमत और दमदार फीचर्स. 6 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध ये ये एसयूवी ग्राहकों के लिए एक बजट रेंज ऑप्शन साबित हो सकती है. अगर आप भी कम बजट में ये एसयूवी अपने घर ले जानया चाहते हैं तो हम इसकी कुछ जरूरी खूबियां आपको बताने जा रहे हैं. अगर बेस मॉडल की बात करें तो इग्निस का सबसे किफायती मॉडल सिग्मा 1.2 MT है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹5.85 लाख से शुरू होती है. ऑन-रोड कीमत की बात करें तो शहर के आधार पर, दिल्ली में, ऑन-रोड कीमत ₹6.5 लाख तक हो सकती है, जिसमें RTO, बीमा और अन्य शुल्क भी शामिल होते हैं.  

किन खासियतों से है लैस

इंजन और पावर की बात करें तो इस एसयूवी में ग्राहकों को एक 1.2-लीटर का K12M पेट्रोल इंजन मिल जाता है. ये इंजन 82 bhp की मैक्सिमम पावर जेनरेट करता है साथ ही साथ ये इंजन 113 Nm का पीक टॉर्क भी जेनरेट करता है. इस पावर की बदौलत ये एसयूवी शहर और हाईवे दोनों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित होती है.  

कितना है माइलेज 

माइलेज एक बेहद ही जरूरी वजह है जिसे देखने के बाद ही कै लोग एसयूवी खरीदने का मन बनाते हैं क्योंकि एसयूवी का माइलेज आमतौर पर काफी कम होता है. ऐसे में इस एसयूवी का माइलेज ARAI सर्टिफाइड 20.89 kmpl (मैनुअल और AMT दोनों) है जिसकी वजह से ये एक किफायती एसयूवी बन जाती है. कार में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है. 

फीचर्स की बात करें तो इस एसयूवी में ग्राहकों को 7-इंच स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन सिस्टम ऑफर किया जाता है जो Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट के साथ आता है, इसके अलावा एसयूवी में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री, और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं.

विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Maruti Ignis SUV

