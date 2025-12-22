ये क्या हुआ! क्रैश टेस्ट में फेल हुई Maruti की ये सेडान, रिजल्ट देख कर आपको लगेगा झटका

Maruti Suzuki Ciaz: ग्लोबल NCAP ने मारुति सुजुकी सियाज के क्रैश टेस्ट नतीजे जारी किए हैं, जो काफी चौंकाने वाले हैं. इस सेडान कार को एडल्ट की सेफ़्टी (Adult Occupant Protection) के लिए केवल 1-स्टार रेटिंग मिली है, जबकि बच्चों की सेफ़्टी (Child Occupant Protection) के मामले में इसे 3-स्टार रेटिंग दी गई है. हालांकि मारुति ने कुछ महीने पहले ही भारत में इस कार को बेचना बंद कर दिया है, लेकिन पुरानी कारों के बाजार (Used Car Market) में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए यह सेफ़्टी रिपोर्ट मौजूदा और भविष्य के मालिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

एडल्ट सेफ़्टी

रिपोर्ट के अनुसार, एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए सियाज ने 34 में से 20.86 अंक हासिल किए. फ्रंटल टेस्ट में ड्राइवर और यात्री के सिर और गर्दन की सेफ़्टी तो अच्छी पाई गई, लेकिन ड्राइवर की छाती की सेफ़्टी औसत रही. सबसे बड़ी चिंता की बात यह रही कि क्रैश के दौरान कार के बॉडीशेल और फुटवेल एरिया को 'अनस्टेबल ' पाया गया. इसका मतलब है कि टक्कर होने पर कार का ढांचा अधिक दबाव झेलने में सक्षम नहीं था, जिसकी वजह से इसे केवल 1-स्टार ही मिल सका.

साइड इम्पैक्ट

साइड इम्पैक्ट टेस्ट का हाल जब कार का साइड इम्पैक्ट (बगल से टक्कर) टेस्ट किया गया, तो सिर और पेट के निचले हिस्से (Pelvis) की सेफ़्टी तो बेहतर मिली, लेकिन छाती की सेफ़्टी को 'कमजोर' (Weak) रेटिंग दी गई. साथ ही, कार में साइड और कर्टन एयरबैग्स की कमी की वजह से इसका 'साइड पोल टेस्ट' नहीं किया जा सका. सेफ़्टी फीचर्स के नाम पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स तो हैं, लेकिन एडवांस सेफ्टी फीचर्स की कमी रेटिंग गिरने का बड़ा कारण बनी.

चाइल्ड सेफ़्टी

बच्चों की सेफ़्टी में बेहतर प्रदर्शन सियाज ने बच्चों की सेफ़्टी के मामले में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और 49 में से 28.57 अंक जुटाकर 3-स्टार हासिल किए. टेस्ट के दौरान पाया गया कि ISOFIX माउंट्स के साथ पीछे की तरफ मुंह करके लगाई गई चाइल्ड सीट ने 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी को अच्छी सेफ़्टी प्रदान की. टक्कर के दौरान बच्चों के सिर का कार के किसी हिस्से से संपर्क नहीं हुआ, जो एक सकारात्मक पहलू रहा.

कहां रह गई कमियां?

बच्चों की सेफ़्टी में 3-स्टार मिलने के बावजूद कुछ खामियां उजागर हुईं. रिपोर्ट में बताया गया कि फ्रंट पैसेंजर सीट पर ISOFIX माउंट्स नहीं दिए गए हैं और एयरबैग को बंद करने वाला स्विच (Airbag cut-off switch) भी मौजूद नहीं है. इसके अलावा, पीछे की बीच वाली सीट पर चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम लगाने में विफलता देखी गई, जिसके कारण इसका कुल स्कोर कम हो गया.

ग्राहकों के लिए संदेश भले ही मारुति सियाज अब शोरूम्स में नई नहीं मिल रही है, लेकिन भारतीय सड़कों पर आज भी हजारों सियाज दौड़ रही हैं. ग्लोबल NCAP के इस टेस्ट से साफ है कि सेफ़्टी के लिहाज से यह कार आधुनिक मानकों पर खरी नहीं उतरती है. ऐसे में जो लोग पुरानी सियाज खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें इसके कमजोर सेफ़्टी ढांचे और कम रेटिंग को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए.