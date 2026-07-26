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आखिर क्यों अचानक CNG कारों पर टूट पड़े लोग? Maruti Suzuki के इस नए आंकड़े ने सबको हैरान किया!

पेट्रोल-डीजल की महंगाई से तंग आकर भारतीय ग्राहक अब माइलेज वाले ऑप्शन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इसी मांग को देखते हुए मारुति सुजुकी ने FY27 में 9 लाख CNG कारें बेचने का बड़ा टारगेट तय किया है. छोटी कारों से शुरू हुआ यह क्रेज अब सीधे SUVs तक पहुंच चुका है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 26, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:21 PM IST
आखिर क्यों अचानक CNG कारों पर टूट पड़े लोग? Maruti Suzuki के इस नए आंकड़े ने सबको हैरान किया!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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