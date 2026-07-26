आखिर क्यों अचानक CNG कारों पर टूट पड़े लोग? Maruti Suzuki के इस नए आंकड़े ने सबको हैरान किया!

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने क्या आपका भी बजट खराब कर दिया है? अगर हां, तो अकेले आप नहीं हैं! भारतीय कार मार्केट में इस समय एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां अब लोग माइलेज और बचत वाले ऑप्शन तलाश रहे हैं. इसी ट्रेंड को भुनाने के लिए देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी Maruti Suzuki ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है.

मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोग अब तेजी से CNG गाड़ियों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं. छोटी कारों से शुरू हुआ यह क्रेज अब सीधे SUVs तक पहुंच चुका है. पहली तिमाही में हुई रिकॉर्ड तोड़ सेल के बाद मारुति सुजुकी ने अब फाइनेंसियल ईयर 2026-27 यानी FY27 तक 9 लाख CNG गाड़ियां बेचने का भारी-भरकम लक्ष्य तय किया है. आखिर क्यों अचानक इतनी बढ़ी है CNG की डिमांड और मारुति की इस नई रणनीति में ग्राहकों के लिए क्या खास है? आइए समझते हैं...