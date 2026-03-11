Advertisement
trendingNow13136785
Hindi NewsऑटोमोबाइलDzire Vs Amaze: मिडिल क्लास की पसंदीदा सेडान में से कौन सी है आपके बजट में फिट? जानें EMI का पूरा गणित!

Dzire Vs Amaze: मिडिल क्लास की पसंदीदा सेडान में से कौन सी है आपके बजट में फिट? जानें EMI का पूरा गणित!

Honda Amaze Vs Maruti Dzire: मारुति डिजायर में अब 1.2-लीटर का बिल्कुल नया तीन-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो ज्यादा माइलेज देने के लिए फोकस्ड है. दूसरी तरफ, होंडा अमेज अपने भरोसेमंद 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को बरकरार रखती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dzire Vs Amaze: मिडिल क्लास की पसंदीदा सेडान में से कौन सी है आपके बजट में फिट? जानें EMI का पूरा गणित!

Honda Amaze Vs Maruti Dzire: भारत में बजट सेडान सेगमेंट में मारुति सुजुकी डिजायर और होंडा अमेज लंबे समय से अपनी बादशाहत बनाए हुए हैं. कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की बिक्री कम होने के बाद भी दोनों कारों ने अपना दबदबा कायम रखा है. हाल ही में दोनों ही गाड़ियों को जेनरेशन अपडेट मिला है, जिससे इनके डिजाइन और फीचर्स काफी बेहतर हो गए हैं. इनमें से कौन सी कार को खरीदना आपके लिए बेस्ट होगा, आज हम इस बारे में जानेंगे. 

इंजन और पावर
मारुति डिजायर में अब 1.2-लीटर का बिल्कुल नया तीन-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो ज्यादा माइलेज देने के लिए फोकस्ड है. दूसरी तरफ, होंडा अमेज अपने भरोसेमंद 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को बरकरार रखती है, जो अपनी स्मूथनेस के लिए जानी जाता है. फीचर्स के मामले में भी दोनों कारें एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं.

कीमत
मारुति डिजायर 6.25 लाख से शुरू होकर 9.31 लाख तक जाती है. वहीं, होंडा अमेज थोड़ी प्रीमियम रेंज में आती है, जिसकी कीमत 7.48 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक है. कीमत का ये फर्क सीधे आपकी EMI पर असर डालता है. अमेज का टॉप मॉडल डिजायर के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

EMI का हिसाब
यदि आप मारुति डिजायर के टॉप मॉडल 'ZXI+ AMT' (कीमत 9.31 लाख) को चुनते हैं और 9.5% ब्याज दर पर पूरा लोन लेते हैं, तो 2 साल (24 महीने) की ड्यूरेशन के लिए आपकी EMI करीब 42,760 होगी. वहीं, अगर आप इसे 3 साल (36 महीने) के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपकी emi घटकर लगभग 29,832 रह जाएगी. इसमें आपको कुल ब्याज के रूप में 1.42 लाख के करीब एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी. 

होंडा अमेज की EMI की बात करें तो टॉप वेरिएंट 'ZX CVT' (कीमत 10 लाख) के लिए अगर आप 9.5% की दर पर लोन लेते हैं, तो 24 महीनों के लिए आपको हर महीने लगभग 45,910 चुकाने होंगे. इसी लोन को अगर आप 36 महीनों की ड्यूरेशन के लिए बढ़ाते हैं, तो EMI 32,030 के आसपास आएगी. अमेज का लोन चुकाने के दौरान 3 साल में आपको लगभग 1.53 लाख का कुल ब्याज देना होगा.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

car comparison

Trending news

Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
Assam news
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
DNA
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
DNA
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच