Dzire Vs Amaze: मिडिल क्लास की पसंदीदा सेडान में से कौन सी है आपके बजट में फिट? जानें EMI का पूरा गणित!

Honda Amaze Vs Maruti Dzire: भारत में बजट सेडान सेगमेंट में मारुति सुजुकी डिजायर और होंडा अमेज लंबे समय से अपनी बादशाहत बनाए हुए हैं. कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की बिक्री कम होने के बाद भी दोनों कारों ने अपना दबदबा कायम रखा है. हाल ही में दोनों ही गाड़ियों को जेनरेशन अपडेट मिला है, जिससे इनके डिजाइन और फीचर्स काफी बेहतर हो गए हैं. इनमें से कौन सी कार को खरीदना आपके लिए बेस्ट होगा, आज हम इस बारे में जानेंगे.

इंजन और पावर

मारुति डिजायर में अब 1.2-लीटर का बिल्कुल नया तीन-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो ज्यादा माइलेज देने के लिए फोकस्ड है. दूसरी तरफ, होंडा अमेज अपने भरोसेमंद 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को बरकरार रखती है, जो अपनी स्मूथनेस के लिए जानी जाता है. फीचर्स के मामले में भी दोनों कारें एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं.

कीमत

मारुति डिजायर 6.25 लाख से शुरू होकर 9.31 लाख तक जाती है. वहीं, होंडा अमेज थोड़ी प्रीमियम रेंज में आती है, जिसकी कीमत 7.48 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक है. कीमत का ये फर्क सीधे आपकी EMI पर असर डालता है. अमेज का टॉप मॉडल डिजायर के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ता है.

EMI का हिसाब

यदि आप मारुति डिजायर के टॉप मॉडल 'ZXI+ AMT' (कीमत 9.31 लाख) को चुनते हैं और 9.5% ब्याज दर पर पूरा लोन लेते हैं, तो 2 साल (24 महीने) की ड्यूरेशन के लिए आपकी EMI करीब 42,760 होगी. वहीं, अगर आप इसे 3 साल (36 महीने) के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपकी emi घटकर लगभग 29,832 रह जाएगी. इसमें आपको कुल ब्याज के रूप में 1.42 लाख के करीब एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी.

होंडा अमेज की EMI की बात करें तो टॉप वेरिएंट 'ZX CVT' (कीमत 10 लाख) के लिए अगर आप 9.5% की दर पर लोन लेते हैं, तो 24 महीनों के लिए आपको हर महीने लगभग 45,910 चुकाने होंगे. इसी लोन को अगर आप 36 महीनों की ड्यूरेशन के लिए बढ़ाते हैं, तो EMI 32,030 के आसपास आएगी. अमेज का लोन चुकाने के दौरान 3 साल में आपको लगभग 1.53 लाख का कुल ब्याज देना होगा.