एक बार में 500 km से भी ज्यादा दौड़ेगी Maruti की ये SUV, लंबे इंतजार के बाद होगी लॉन्च

Maruti Suzuki e-Vitara Launch: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी, मारुति सुजुकी, कल यानी मंगलवार को अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, 'ई-विटारा' (e-Vitara) को भारतीय बाज़ार में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह लॉन्च मारुति सुजुकी के लिए एक बड़ा माइल स्टोन होगी. कंपनी पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में कदम रख रही है. यह नई एसयूवी विटारा स्टाइलिंग को हाइटेक EV तकनीक के साथ जोड़ेगी. इस मॉडल का प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुका है, और इसे भारत के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में भी बेचा जाएगा.

किन खासियतों से है लैस

मारुति ई-विटारा को कंपनी ने एक मॉर्डन इलेक्ट्रिक एसयूवी बनाया है. जिसमें डुअल स्क्रीन के साथ नया ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्लिट-फोल्डिंग सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तीन-पॉइंट सीट बेल्ट और ISOFIX चाइल्ड दिए गए हैं. इसके अलावा ई-विटारा में मिलने वाले एडवांस फीचर्स की बात करें, तो इसमें ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ट्रेल ड्राइव मोड, हिल डिसेंट कंट्रोल, सिंगल-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, साइड और कर्टेन एयरबैग, हीटेड मिरर और एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) शामिल हैं.

पावर

मारुति ई-विटारा की पावर की बात करें तो, सिंगल मोटर वाला 49kWh बैटरी पैक 144 एचपी की पावर और सिंगल-मोटर वाला बड़ा 61kWh बैटरी पैक 174 एचपी की पावर जनरेट करता है। इन दोनों बैटरी वेरिएंट से जनरेट होने वाली पीक टॉर्क 189 एनएम है।

Maruti Suzuki e-Vitara डायमेंशन

मारुति विटारा इलेक्ट्रिक की लंबाई 4,275 मिमी, चौड़ाई 1,800 मिमी और उंचाई 1,635 मिमी है, जिसके साथ 2,700 मिमी का व्हीलबेस मिलता है. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 180 एमएम और वजन 1,702 किलोग्राम से 1,899 किलोग्राम के बीच है, जो इसके अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से है.