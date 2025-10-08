Advertisement
Maruti की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी e-Vitara दिसंबर में होगी लॉन्च, खासियतें जान कुर्सी से उछल जाएंगे आप

Maruti Suzuki e-Vitara: भारत में लॉन्च से पहले Maruti Suzuki e-Vitara को Euro NCAP टेस्ट दमदार 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. अडल्ट ऑक्युपेन्ट प्रोटेक्शन में इसने 77 चाइल्ड ऑक्युपेन्ट सेफ़्टी टेस्ट में इसे 85 प्रतिशत स्कोर मिला है. 

Vineet Singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:35 AM IST
Maruti Suzuki e-Vitara: भारत की देसी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV, e-Vitara, के साथ भारतीय बाज़ार में तूफान लाने की तैयारी में है. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, ये मच-अवेटेड इलेक्ट्रिक गाड़ी दिसंबर 2025 में लॉन्च हो सकती है.

किन ख़ासियतों से है लैस
इस इलेक्ट्रिक SUV को पिछले साल यूरोप में विश्व स्तर पर पेश किया गया था और इसे भारत मोबिलिटी शो 2025 में भी प्रदर्शित किया गया था. e-Vitara एक अत्याधुनिक 40PL डेडिकेटेड EV प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे Toyota के सहयोग से बनाया गया है. इसी प्लेटफॉर्म पर Toyota अपना वर्जन Urban Cruiser EV भी तैयार करेगी.

सेफ़्टी फीचर्स की बात करें तो, Maruti Suzuki e-Vitara ने अपनी काबिलियत साबित की है. इसे Euro NCAP टेस्ट में प्रभावशाली 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. वयस्क यात्रियों की सुरक्षा (Adult Occupant Protection) में इसने 77 प्रतिशत और बच्चों की सुरक्षा (Child Occupant Safety) टेस्ट में 85 प्रतिशत का स्कोर हासिल किया है.

बैटरी और रेंज ऑप्शन 
यह इलेक्ट्रिक SUV ग्राहकों को दो बैटरी विकल्प प्रदान करेगी: 49kWh और 61kWh. बड़ी बैटरी डुअल-मोटर AWD (AllGrip-e) कॉन्फ़िगरेशन में भी उपलब्ध होगी, जो इसे बेहतर पकड़ और प्रदर्शन देगी. भारतीय बाज़ार में इसके वेरिएंट्स, फीचर्स और सटीक लॉन्च की तारीख से संबंधित अधिक जानकारी जल्द ही सामने आने की उम्मीद है. ऑटो-एक्सपो में आँवईलिङ्ग के बाद कंपनी की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है. हालांकि इसकी रेंज से जुड़ी हुई जानकारी इसके लॉन्च के बाद सामने आ सकती है. फिलहाल मारुति के रिकॉर्ड को देखें तो ये एसयूवी दमदार रेंज देने में सक्षम होने वाली है.  

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Maruti Suzuki e-Vitara

