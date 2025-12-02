भारत की पहली ग्लोबल EV, मारुति सुजुकी ई विटारा को मिली 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग

Maruti Suzuki e-VITARA Safety Rating: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को नितिन गडकरी द्वारा भारत की पहली ग्लोबल EV - ई विटारा के लिए 5-स्टार भारत NCAP सुरक्षा रेटिंग प्रदान की गई. ई विटारा के लिए कंपनी ने खुद से ही भारत NCAP रिव्यू के लिए के लिए आवेदन किया, जिससे कंपनी के 5-स्टार भारत NCAP रेटेड वाहनों के पोर्टफोलियो को मजबूती मिली, जिसमें ऑल-न्यू डिज़ायर, विक्टोरिस और इनविक्टो भी शामिल हैं.

'मेड-इन-इंडिया, मेड-फॉर-द-वर्ल्ड' ई विटारा सुजुकी के ऑल-न्यू HEARTECT-e प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसे विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि दमदार मजबूती के साथ ही स्ट्रक्चरल हार्डनेस और हाई हाई वोल्टेज सेफ़्टी ऑफर की जा सके. 'रेत से बर्फ' तक की अत्यधिक तापमान स्थितियों के लिए डिज़ाइन और टेस्ट की गई, ई विटारा की बैटरी दुनिया भर में 60°C जितना उच्च से लेकर माइनस 30°C जितना कम तापमान तक दमदार प्रदर्शन करती है. 49kWh और 61kWh बैटरी ऑप्शन द्वारा संचालित, ई विटारा बेहतर प्रदर्शन, दमदार रेंज, बेजोड़ आराम और वैश्विक सुरक्षा मानकों को प्रदर्शित करती है.

इस पुरस्कार पर बोलते हुए, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग के माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा, "मारुति सुजुकी को उनकी ई विटारा के लिए वयस्क और बाल यात्री सुरक्षा दोनों में 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग प्राप्त करने के लिए बधाई. मैं विशेष रूप से खुश हूँ कि मारुति सुजुकी ने ई विटारा के सभी वेरिएंट में मानक के रूप में 7 एयरबैग प्रदान करने में वास्तविक नेतृत्व दिखाया है. "