गदर काटने आ रही Maruti Suzuki E-Vitara, फुल चार्जिंग में चलेगी 500km से भी ज्यादा

Maruti Suzuki E-Vitara: मारुति सुजुकी भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार में अपनी पहली बड़ी दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी की बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक एसयूवी, जिसे e Vitara नाम दिया गया है, दिसंबर 2025 में शोरूम में दस्तक देने के लिए तैयार है. हालांकि इसकी लॉन्च की सटीक तारीख का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह मॉडल 2023 ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किए गए Maruti eVX कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन है. मिडसाइज़ ईवी सेगमेंट में, ऑल-न्यू मारुति ई-विटारा का सीधा मुकाबला Mahindra BE.06, Hyundai Creta Electric, MG ZS EV और Tata Curvv EV जैसी मजबूत गाड़ियों से होगा.

मारुति ई-विटारा कहाँ बनेगी और यह किन देशों में बिकेगी?

मारुति सुजुकी की ई-विटारा का निर्माण गुजरात स्थित हंसलपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा. यह प्लांट न केवल भारत की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि इसे एक बड़े निर्यात केंद्र (Export Hub) के रूप में भी विकसित किया जा रहा है. कंपनी ने पहले ही इस एसयूवी का निर्यात जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, नॉर्वे और फ्रांस सहित 12 यूरोपीय देशों में शुरू कर दिया है. सुजुकी का लक्ष्य इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के निर्यात को दुनिया भर के 100 से अधिक देशों तक बढ़ाना है.

इसमें कौन सी बैटरी मिलेगी और रेंज कितनी होगी?

आगामी मारुति ई-विटारा को ग्राहकों की अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो बैटरी पैक विकल्प दिए जाएंगे—पहला 49kWh और दूसरा 61kWh. छोटा बैटरी पैक सिंगल 144 bhp इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आएगा, जो अधिकतम 189 Nm का टॉर्क देगा. वहीं, बड़ा 61kWh बैटरी पैक टू-व्हील-ड्राइव (2WD) 174 bhp और ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) 184 bhp, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगा. AWD वर्जन में एक अतिरिक्त 65 bhp का रियर-एक्सल माउंटेड मोटर लगा होगा, जिससे कुल संयुक्त पावर आउटपुट 184 bhp और 300 Nm का टॉर्क मिलेगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मारुति सुजुकी ने भारत-स्पेसिफिक ई-विटारा के लिए 500 किमी से अधिक की ड्राइविंग रेंज की पुष्टि की है.

Add Zee News as a Preferred Source

किन ख़ासियतों से है लैस

इस इलेक्ट्रिक SUV को पिछले साल यूरोप में विश्व स्तर पर पेश किया गया था और इसे भारत मोबिलिटी शो 2025 में भी प्रदर्शित किया गया था. e-Vitara एक अत्याधुनिक 40PL डेडिकेटेड EV प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे Toyota के सहयोग से बनाया गया है. इसी प्लेटफॉर्म पर Toyota अपना वर्जन Urban Cruiser EV भी तैयार करेगी.

सेफ़्टी फीचर्स की बात करें तो, Maruti Suzuki e-Vitara ने अपनी काबिलियत साबित की है. इसे Euro NCAP टेस्ट में प्रभावशाली 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. वयस्क यात्रियों की सुरक्षा (Adult Occupant Protection) में इसने 77 प्रतिशत और बच्चों की सुरक्षा (Child Occupant Safety) टेस्ट में 85 प्रतिशत का स्कोर हासिल किया है.