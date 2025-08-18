सिंगल चार्ज में चलेगी 500 किलोमीटर, Maruti e-Vitara की खूबियां जानकर रह जाएंगे दंग
सिंगल चार्ज में चलेगी 500 किलोमीटर, Maruti e-Vitara की खूबियां जानकर रह जाएंगे दंग

Maruti Suzuki e-Vitara: पेश होने के महीनों बाद आखिरकार maruti suzuki e-vitara का प्रोडक्शन भारत में शुरू होने जा रहा है और अब ये धमाकेदार एंट्री करने को भी तैयार है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:20 AM IST
Maruti Suzuki e-Vitara: भारत में Maruti e-Vitara का प्रोडक्शन अब 26 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक SUV है जिसका ग्राहकों को महीनों से इंतजार है. इस एसयूवी को सिंगल चार्ज में तकरीबन 500 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है. भारत में इस धाकड़ इलेक्ट्रिक एसयूवी का मुकाबला टाटा नेक्सन EV और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से होने जा रहा है जिन्हें भारतीय मार्केट में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि कैसी है अपकमिंग Maruti e-Vitara और इसमें ग्राहकों को कौन सी खासियतें देखने को मिलने वाली हैं. 

यह भी पढ़ें: Renault ने बना लिए मार्केट पर कब्जा करने का प्लान, Kiger Facelift का अपडेटेड मॉडल करेगा लॉन्च

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड भारतीय बाजार में ये इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. जानकारी के अनुसार 3 सितंबर को भारतीय बाजार में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च किया जा सकता है. डिज़ाइन की बात करें तो, इसके फ्रंट में तीन-पॉइंट मैट्रिक्स एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स हैं जो हेडलाइट्स में लगी हैं. इसके अलावा, हेडलाइट के बीच में लगे पियानो ब्लैक एक्सेंट काफी आकर्षक हैं. ब्रांड ने नेक्सा ब्रांडिंग को रियर विंडशील्ड पर जगह दी है. यह सब 18 इंच के अलॉय व्हील्स, मजबूत सी पिलर्स और एलईडी टेललाइट्स के लिए एक नया डिजाइन द्वारा बढ़ाया गया है.

इंटीरियर में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में भूरे और काले रंगों के साथ डुअल-टोन कलर स्कीम है. ध्यान से देखने पर, इसमें एक नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है. तकनीक की बात करें तो, इस इलेक्ट्रिक वाहन में 10.1-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 10.25-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. इसके अलावा, ब्रांड ने लेदरेट सीटें और एक फिक्स्ड ग्लास रूफ भी दिया है.

विशेषताओं की बात करें तो, मारुति सुजुकी ई विटारा में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 10-साइड एडजस्टमेंट वाली ड्राइवर सीट, स्लाइड और रिक्लाइन वाली रियर सीटें, 7 एयरबैग, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग पैड, कीलेस एंट्री, राइड-बाय-वायर सिस्टम और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फ़ीचर्स हैं.

यह भी पढ़ें: थार से भी सस्ती है ये 9.81 लाख की धाकड़ SUV, कच्ची सड़क हो या हाइवे, चीते की तरह भरती है रफ़्तार

मारुति सुजुकी ई विटारा दो बैटरी विकल्पों में आएगी: 49 kWh और 61 kWh। छोटी बैटरी से 346 किमी की WLTP रेंज मिलने की उम्मीद है, जबकि बड़ा बैटरी पैक अपने सिंगल-मोटर कॉन्फ़िगरेशन में 428 किमी की रेंज प्रदान करेगा. दूसरी ओर, 61 kWh बैटरी पैक का उपयोग करने वाला डुअल-मोटर संस्करण 412 किमी की रेंज प्रदान करेगा.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

maruti suzuki e vitara

