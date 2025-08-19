मारुति सुजुकी FRONX को धड़ल्ले से खरीद रहे ग्राहक, 5 लाख यूनिट्स का हुआ प्रोडक्शन

Maruti Suzuki FRONX: मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट एसयूवी, FRONX ने 5 लाख इकाइयों का क्यूमलेटिव प्रोडक्शन अचीव कर लिया है. 2023 में लॉन्च होने के बाद से, FRONX ने अपने डिज़ाइन और प्रदर्शन के लिए ग्राहकों से काफी तारीफ बटोरी है. यह वित्त वर्ष 2024-25 में इंडस्ट्री में सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला यात्री वाहन था और इस दौरान घरेलू बाजार में सबसे अधिक बिकने वाले 10 वाहनों में से एक था.

मारुति सुजुकी FRONX की खासियत

FRONX अपनी बोल्ड स्टाइलिंग, तकनीक से भरपूर केबिन और हाइटेक पावरट्रेन ऑप्शन के लिए जाना जाता है, जिसमें टर्बो इंजन भी शामिल है जो शानदार प्रदर्शन प्रदान करता है. FRONX कई खासियतों से लैस है, जिनमें हेड-अप डिस्प्ले, 360 व्यू कैमरा, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर और वायरलेस Apple CarPlay व Android Auto कनेक्टिविटी वाला 9 इंच का HD स्मार्ट प्ले प्रो+ इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है.

इस SUV ने भारतीय ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और लॉन्च के 10 महीनों के भीतर सबसे तेज़ 1 लाख यूनिट की बिक्री करने वाला देश का पहला मॉडल बन गया है. 2 लाख और 3 लाख यूनिट का आंकड़ा भी रिकॉर्ड समय में हासिल किया गया. FRONX ने फरवरी 2025 में 21,400 यूनिट से ज़्यादा की अपनी उच्चतम मासिक बिक्री दर्ज की है.

2023 में, कंपनी ने FRONX का निर्यात भी शुरू किया था. मारुति सुजुकी की जापान को निर्यात की जाने वाली पहली 'मेड इन इंडिया' एसयूवी बनने का गौरव प्राप्त हुआ. जापान को किए गए इन निर्यातों ने FRONX को 1 लाख निर्यात का आंकड़ा छूने वाली सबसे तेज़ एसयूवी बनने में अहम भूमिका निभाई थी. यह लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे देशों में भी एक लोकप्रिय मॉडल है.