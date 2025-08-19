मारुति सुजुकी FRONX को धड़ल्ले से खरीद रहे ग्राहक, 5 लाख यूनिट्स का हुआ प्रोडक्शन
Advertisement
trendingNow12887650
Hindi Newsऑटोमोबाइल

मारुति सुजुकी FRONX को धड़ल्ले से खरीद रहे ग्राहक, 5 लाख यूनिट्स का हुआ प्रोडक्शन

Maruti Suzuki FRONX: कंपनी ने 5 लाख यूनिट्स के प्रोडक्शन का ये आंकड़ा महज 28 महीनों में हासिल किया है जो कि एक बड़ी उपलब्धि है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मारुति सुजुकी FRONX को धड़ल्ले से खरीद रहे ग्राहक, 5 लाख यूनिट्स का हुआ प्रोडक्शन

Maruti Suzuki FRONX: मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट एसयूवी, FRONX ने 5 लाख इकाइयों का क्यूमलेटिव प्रोडक्शन अचीव कर लिया है. 2023 में लॉन्च होने के बाद से, FRONX ने अपने डिज़ाइन और प्रदर्शन के लिए ग्राहकों से काफी तारीफ बटोरी है. यह वित्त वर्ष 2024-25 में इंडस्ट्री में सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला यात्री वाहन था और इस दौरान घरेलू बाजार में सबसे अधिक बिकने वाले 10 वाहनों में से एक था. 

मारुति सुजुकी FRONX की खासियत 

FRONX अपनी बोल्ड स्टाइलिंग, तकनीक से भरपूर केबिन और हाइटेक पावरट्रेन ऑप्शन के लिए जाना जाता है, जिसमें टर्बो इंजन भी शामिल है जो शानदार प्रदर्शन प्रदान करता है. FRONX कई खासियतों से लैस है, जिनमें हेड-अप डिस्प्ले, 360 व्यू कैमरा, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर और वायरलेस Apple CarPlay व Android Auto कनेक्टिविटी वाला 9 इंच का HD स्मार्ट प्ले प्रो+ इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है. 

इस SUV ने भारतीय ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और लॉन्च के 10 महीनों के भीतर सबसे तेज़ 1 लाख यूनिट की बिक्री करने वाला देश का पहला मॉडल बन गया है. 2 लाख और 3 लाख यूनिट का आंकड़ा भी रिकॉर्ड समय में हासिल किया गया. FRONX ने फरवरी 2025 में 21,400 यूनिट से ज़्यादा की अपनी उच्चतम मासिक बिक्री दर्ज की है.

2023 में, कंपनी ने FRONX का निर्यात भी शुरू किया था. मारुति सुजुकी की जापान को निर्यात की जाने वाली पहली 'मेड इन इंडिया' एसयूवी बनने का गौरव प्राप्त हुआ. जापान को किए गए इन निर्यातों ने FRONX को 1 लाख निर्यात का आंकड़ा छूने वाली सबसे तेज़ एसयूवी बनने में अहम भूमिका निभाई थी. यह लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे देशों में भी एक लोकप्रिय मॉडल है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti Suzuki Fronx

Trending news

'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Shubhanshu shukla
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
china
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
PM Narendra Modi
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Vice Presidential Election
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
;