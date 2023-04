Maruti Fronx की कीमतों का ऐलान, बेस वेरिएंट का दाम सिर्फ इतना; Tata Nexon से बहुत सस्ती

Maruti Suzuki Fronx Price: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) ने देश में अपनी बहुप्रतीक्षित फ्रोंक्स कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर की कीमतों की घोषणा कर दी है. इसकी कीमतें 7.46 लाख रुपये से शुरू हैं, जो 13.13 लाख रुपये (एक्स शोरूम) तक जाती हैं. मॉडल लाइनअप 5 ट्रिम्स- सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा+, जेटा और अल्फा में उपलब्ध है. यह दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन- 1.0 लीटर टर्बो और 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड में आती है. टर्बो यूनिट 147.6Nm टार्क और 100.06PS पावर जनरेट करती है जबकि NA यूनिट 89.73PS पावर और 113Nm टॉर्क जनरेट करती है.

खरीदारों के पास तीन गियरबॉक्स ऑप्शन- 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 5-स्पीड एएमटी हैं. कार निर्माता का दावा है कि मारुति फ्रोंक्स 1.2 लीटर ड्यूलजेट-एएमटी गियरबॉक्स वेरिएंट 22.89 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देगा, जो बेस्ट-इन-क्लास है. मैनुअल वर्जन के साथ इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 21.79 किमी/लीटर का माइलेज देगा. 1.0 लीटर बूस्टरजेट वर्जन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 21.50 किमी/लीटर और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 20.01 किमी/लीटर तक का माइलेज देगा.

मारुति फ्रोंक्स के सभी वेरिएंट्स की कीमतें

-- 1.2L Sigma MT: 7.46 लाख रुपये

-- 1.2L Delta MT: 8.32 लाख रुपये

-- 1.2L Delta AMT: 8.87 लाख रुपये

-- 1.2L Delta+ MT: 8.72 लाख रुपये

-- 1.2L Delta+ AMT: 9.27 लाख रुपये

-- 1.0L Delta+ MT: 9.72 लाख रुपये

-- 1.0L Zeta MT: 10.55 लाख रुपये

-- 1.0L Zeta AT: 12.05 लाख रुपये

-- 1.0L Alpha MT: 11.47 लाख रुपये

-- 1.0L Alpha AT: 12.97 लाख रुपये

-- 1.0L Alpha MT Dual-Tone: 11.63 लाख रुपये

-- 1.0L Alpha AT Dual-Tone: 13.13 लाख रुपये

