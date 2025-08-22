Maruti Suzuki के इस कार में मिलेंगे नए कलर ऑप्शन, माइलेज और फीचर्स में है टॉप
Grand Vitara Add New Colours: मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा के सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट के लिए नए कलर ऑप्शन को जोड़ा है.  आप अगर मारुति ग्रैंड विटारा कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अब आपको इन गाड़ियों में नए कलर देखने को मिलेंगे. 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:21 PM IST
Grand Vitara Add New Colours: मारुति सुजुकी ने हाल ही अपनी सबसे पॉपुलर कार ग्रैंड विटारा के लिए फैंटम ब्लैक एडिशन को लॉन्च किया था. कंपनी ने अब ग्रैंड विटारा के सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट के लिए नए कलर ऑप्शन को जोड़ा है.  आप अगर मारुति ग्रैंड विटारा कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अब आपको इन गाड़ियों में नए कलर देखने को मिलेंगे. ग्रैंड विटारा नए कलर में और भी प्रीमियम लुक दे रही है. आइए जानते हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के नए कलर ऑप्शन के बारे में.

मारुति ने नया कलर ऑप्शन ग्रैंड विटारा के सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट में पेश किया है. कंपनी ने सिग्मा वेरिएंट में नेक्सा ब्लू, ग्रैंड्योर ग्रे और पर्ल मिडनाइट ब्लैक जैसे कलर को जोड़ा है, तो वहीं, डेल्टा और डेल्टा+ को भी नए कलर पर्ल मिडनाइट ब्लैक, के साथ अपडेट किया गया है.

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में मिलेंगे 8 कलर

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट में पहले सिर्फ एक कलर देखने को मिलता था, जो आर्कटिक व्हाइट था. लेकिन अब सिग्मा वेरिएंट में आपको 4 कलर ऑप्शन मिलेंगे.  वहीं ग्रैंड विटारा कार की बात करें, तो इसमें अब आपको कुल 8 कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं. जैसे- नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडिड सिल्वर, ऑपुलेंट रेड, ग्रैंड्योर ग्रे, आर्कटिक व्हाइट, चेस्टनट ब्राउन, बेस ट्रिम्स और पर्ल मिडनाइट ब्लैक कलर शामिल है।

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के इंजन और माइलेज

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के इंजन की बात करें, तो इस कार में 1462cc-1490cc तक का इंजन दिया जाता है, जो 87 - 101.64 bhp का पावर और 121.5 Nm- 139 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी के मुताबिक इस कार में 27.97 किमी/लीटर का माइलेज देती  है. कंपनी ने इस कार में 45 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया है, जिसे फुल करने पर गाड़ी लगभग 1258.65 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है. 

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के फीचर्स और कीमत

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ABS और EBD के साथ फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक और डिजिटल ओडोमीटर जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. इस कार का (एक्स-शोरूम) कीमत 11.42 - 20.68 लाख रुपये तक है.

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

;