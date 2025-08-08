1,75,000 रुपये डिस्काउंट पर मिल रही Suzuki की ये कार, फीचर्स और माइलेज जान उड़ जाएंगे होश!
1,75,000 रुपये डिस्काउंट पर मिल रही Suzuki की ये कार, फीचर्स और माइलेज जान उड़ जाएंगे होश!

Maruti Suzuki Cars Discount: मारुति सुजुकी अपनी कार ग्रैंड विटारा हाइब्रिड पर अगस्त 2025 में लगभग 1.75 लाख रुपये तक का भारी डिस्काउंट दे रही है. आप भी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है. 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 08, 2025, 06:23 PM IST
हमारे देश में सबसे ज्यादा कार मारुति सुजुकी की बिक्री होती है. इसका सबसे बड़ा कारण होता है इन गाड़ियों का माइलेज और काफी कम मेंटेनेंस, जो ग्राहकों को सबसे ज्यादा पसंद आता है. आज हम आपके लिए मारुति की सबसे बेस्ट कार लेकर आए हैं, जिस पर आपको 1.75 लाख रुपये तक का भारी छूट मिल रहा है. मारुति सुजुकी अपनी कार को NEXA डीलरशिप जरिए बिक्री करती है. हम जिस कार की बात कर रहे हैं, वो मारुति सुजुकी की ओर से आने वाली ग्रैंड विटारा हाइब्रिड है. हम आपको इस स्टोरी में इस कार के फीचर्स, सेफ्टी, कीमत, इंजन और माइलेज के बारे में बताएंगे. आइए जानते हैं इस कार के बारे में.

जानें फीचर्स और सेफ्टी 

ग्रैंड विटारा हाइब्रिड के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में आपको पावर विंडो, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन), ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, DRLs, डिजिटल स्पीडोमीटर, और ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में 470 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जिसमें सामान रख सकते हैं.  

इंजन और माइलेज

मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड में 1462cc-1490cc का इंजन दिया गया है, जो 101.64 का bhp का पावर जनरेट करता है. वहीं इस कार के माइलेज की बात करें तो यह कार 19.2kmpl से लेकर 27.97 kmpl तक का माइलेज देती है. 

ये भी पढ़ें: CNG कार कम दे रही है माइलेज; तो तुरंत कर लें ये 4 काम, वरना जेब हो जाएगी खाली

कीमत 

आप एक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड बेस्ट होने वाली है. ऑटोकार इंडिया में लगी एक खबर के अनुसार अगस्त 2025 में इस कार पर आपको लगभग 1.75 लाख रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड के (एक्स शोरूम) की कीमत की बात करें तो यह करीब 11.42 लाख रुपये है.  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

शहज़ाद खान

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

Maruti Suzukigrand vitara hybridmaruti suzuki car discount offer

