28 kmpl का तगड़ा माइलेज देती है ये SUV, कार ओनर्स के हो जाएंगे मजे ही मजे

Maruti Grand Vitara: मारुति की ग्रैन्ड विटारा एक हाइब्रिड एसयूवी है जिसमें ना सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है बल्कि पावर को दोगुना करने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी सेटअप भी देखने को मिल जाता है.
Trending Photos
Maruti Grand Vitara: मारुति सुजुकी की ग्रैन्ड विटारा एक दमदार एसयूवी है जिसमें हाइब्रिड सिस्टम मिलता है. इस एसयूवी में ग्राहकों को पावर का जोरदार एक्सपीरियंस मिलता है क्योंकि, इंजन के साथ इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी भी मिल जाती है. ऐसे में पावर दोगुनी हो जाती है. सबसे जरूरी बात तो ये है कि इस एसयूवी को चलाने का खर्च बेहद ही कम है क्योंकि ये जोरदार माइलेज ऑफर करती है.
कितना है माइलेज
ग्रैंड विटारा में 1.5L 4-सिलेंडर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, ये इंजन हाइब्रिड पावरट्रेन की वजह से सबसे ज्यादा पावर जेनरेट तो करता ही है, साथ ही साथ ये इंजन 28 kmpl का बेहतरीन माइलेज भी देता है.
कीमत और वेरिएंट
मारुति की कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत 11.19 लाख रुपये से शुरू हो जाती है. यह कुल छह ट्रिम्स: सिग्मा, डेल्टा, ज़ेटा, ज़ेटा+, अल्फा और अल्फा+ में उपलब्ध है. इसके प्लस ट्रिम्स स्ट्रांग-हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प के साथ उपलब्ध हैं. डेल्टा और जेटा ट्रिम्स के मैनुअल वेरिएंट अब फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध हैं.
फीचर्स
यह 9 इंच के टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और एक हेड-अप डिस्प्ले के साथ आते हैं. इसमें 6 एयरबैग, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), EBD के साथ ABS और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) मिलता है. इसके अलावा, इसमें 360-डिग्री कैमरा, हिल-डिसेंट कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकर भी मिलते हैं.
कैसे काम करती हैं हाइब्रिड गाड़ियां
दरअसल हाइब्रिड कारों में एक IC इंजन तो मिल ही जाता है साथ ही साथ इसमें एक पावरफुल मोटर और एक दमदार बैटरी भी डि जाती है. इस बैटरी और मोटर की बदौलत कार का माइलेज कम रखा जाता है क्योंकि पावर दोगुनी हो जाती है. ऐसे में इंजन पर दबाव नहीं पड़ता है और गाड़ी अच्छा मैलेज निकालती है.