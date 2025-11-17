Advertisement
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का बड़ा रिकॉल: 39,506 यूनिट्स में क्या खराबी आई?

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:20 PM IST
Maruti Recall: ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने शुक्रवार को अपनी लोकप्रिय एसयूवी ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) की 39,506 यूनिट्स को वापस बुलाने (रिकॉल करने) का ऐलान किया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह रिकॉल उन सभी ग्रैंड विटारा यूनिट्स के लिए है जो 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच मैन्युफैक्चर की गई थीं.

रिकॉल का कारण क्या है?
कंपनी ने इस रिकॉल के पीछे का कारण बताया है कि इन गाड़ियों के स्पीडोमीटर असेंबली में लगे फ्यूल लेवल इंडिकेटर (ईंधन स्तर सूचक) और वार्निंग लाइट (चेतावनी प्रकाश) में गड़बड़ी होने का संदेह है.

खराबी का विवरण: इकोनॉमिक टाइम्स और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार, यह एक संभावित समस्या है जिसके कारण ईंधन का स्तर और चेतावनी लाइट सही जानकारी नहीं दे सकती है. यानी, ड्राइवर को गाड़ी में मौजूद असली फ्यूल की मात्रा का सही अंदाज़ा नहीं लग पाएगा.

मारुति सुजुकी का कहना है कि यह समस्या कुछ विशेष बैचों तक ही सीमित है, लेकिन ग्राहकों की सुरक्षा और वाहन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया है.

अब आगे क्या होगा?
मारुति सुजुकी जल्द ही प्रभावित वाहनों के मालिकों से उनके अधिकृत डीलर वर्कशॉप के माध्यम से संपर्क करेगी.

निरीक्षण और बदलाव: ग्राहकों को अपनी कारें वर्कशॉप में लानी होंगी, जहां खराबी वाले हिस्से की जाँच की जाएगी और उसे निःशुल्क बदला जाएगा.

अनुरोध: कंपनी ने ग्राहकों से आग्रह किया है कि वे रिकॉल की सूचना मिलते ही जल्द से जल्द जवाब दें और अपनी कार को चेक कराएं.

कंपनी की स्थिति और पिछला रिकॉल
बाज़ार में यह रिकॉल ऐसे समय में आया है जब ग्रैंड विटारा ने मिड-एसयूवी सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है. कंपनी के कार्यकारी निदेशक (ईडी), राहुल भारती के अनुसार, ग्रैंड विटारा ने सिर्फ 32 महीनों में 300,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार करके एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है.

अक्टूबर की बिक्री: मारुति सुजुकी ने अक्टूबर में कुल बिक्री में 7% की वृद्धि दर्ज की थी, जो 2,20,894 यूनिट्स रही. घरेलू यात्री वाहन की बिक्री भी 10.48% बढ़कर 1,76,318 यूनिट्स रही.

शेयरों की स्थिति: इस खबर के बाद शुक्रवार को मारुति सुजुकी लिमिटेड के शेयर बीएसई पर ₹15,678 पर बंद हुए, जिसमें दिन के दौरान ₹76.95 की गिरावट आई.

पिछला रिकॉल: इससे पहले, साल 2024 की शुरुआत में, कंपनी ने वैगन आर (Wagon R) और बलेनो (Baleno) मॉडल की लगभग 16,000 यूनिट्स को फ्यूल पंप मोटर में संभावित खराबी के कारण वापस बुलाया था, जिससे इंजन के रुकने (stalling) की समस्या हो सकती थी.

क्या आप ग्रैंड विटारा के इस रिकॉल से जुड़ी किसी और जानकारी या इससे प्रभावित ग्राहकों के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानना चाहेंगे?

Maruti Suzuki Grand Vitara

