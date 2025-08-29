किफायती दाम और जबरदस्त माइलेज के साथ आ रही Maruti Suzuki की ये कार, कीमत आपके बजट में
Advertisement
trendingNow12901607
Hindi Newsऑटोमोबाइल

किफायती दाम और जबरदस्त माइलेज के साथ आ रही Maruti Suzuki की ये कार, कीमत आपके बजट में

Maruti Hybrid Fronx: मारुति सुजुकी साल 2026 में अपनी एक किफायती कार को पेश करने की योजना बना रही है. कंपनी की यह कार 30 किलोमीटर से अधिक का माइलेज दे सकती है. आइए इस कार के फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किफायती दाम और जबरदस्त माइलेज के साथ आ रही Maruti Suzuki की ये कार, कीमत आपके बजट में

भारत की सड़कों पर सबसे ज्यादा मारुति सुजुकी की ही कार देखने को मिलती है. इसका सबसे बड़ा कारण है कि मारुति की गाड़ियां काफी सस्ती और बेहतरीन माइलेज देती हैं. आपने गौर किया होगा कि टैक्सी में सबसे ज्यादा मारुति की ही गाड़ियां देखने को मिलती हैं. आप भी कम बजट में बेहतरीन और ज्यादा माइलेज वाली कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ महीनों तक रुक जाना चाहिए. क्योंकि मारुति सुजुकी साल 2026 में  Maruti Hybrid Fronx को लॉन्च करने जा रही है. दरअसल, Hybrid Fronx को हाल ही में गुरुग्राम में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. आइए जानते हैं इस कार के इंजन, फीचर्स, माइलेज और कीमत के बारे में विस्तार से.

fallback

Maruti Hybrid Fronx  के फीचर्स और इंजन

मारुति सुजुकी Hybrid Fronx के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में हेड-अप डिस्प्ले (HUD), वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है. वहीं टॉप मॉडल में मारुति लेवल-1 ADAS जैसे सुरक्षित फीचर्स दिए गए हैं. आपको बता दें कि मारुति सुजुकी अपनी कार ज्यादा सेफ और बेहतर बनाने पर जोर दे रही है. मारुति सुजुकी Hybrid Fronx में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स को जोड़ा जा सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नए अवतार में आई Tata की ये 9 सीटर वैन, मिलेगा पावरफुल इंजन के साथ मॉडर्न फीचर्स

Maruti Hybrid Fronx की कीमत और माइलेज

इस कार में  1.2-लीटर Z12E थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल सकता है, मारुति की यह कार स्ट्रांग हाइब्रिड के साथ काम करेगी. इस हाइब्रिड सेटअप में पेट्रोल इंजन बैटरी को चार्ज करेगा और इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को पावर देगा. इस तकनीक के जरिए  Fronx Hybrid का माइलेज 30-35 Km तक मिल सकता है. Maruti Hybrid Fronx को खरीदने के लिए एक्स-शोरूम 8 लाख से 15 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Maruti Hybrid FronxMileage Car

Trending news

वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
;