किफायती दाम और जबरदस्त माइलेज के साथ आ रही Maruti Suzuki की ये कार, कीमत आपके बजट में

Maruti Hybrid Fronx: मारुति सुजुकी साल 2026 में अपनी एक किफायती कार को पेश करने की योजना बना रही है. कंपनी की यह कार 30 किलोमीटर से अधिक का माइलेज दे सकती है. आइए इस कार के फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.
भारत की सड़कों पर सबसे ज्यादा मारुति सुजुकी की ही कार देखने को मिलती है. इसका सबसे बड़ा कारण है कि मारुति की गाड़ियां काफी सस्ती और बेहतरीन माइलेज देती हैं. आपने गौर किया होगा कि टैक्सी में सबसे ज्यादा मारुति की ही गाड़ियां देखने को मिलती हैं. आप भी कम बजट में बेहतरीन और ज्यादा माइलेज वाली कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ महीनों तक रुक जाना चाहिए. क्योंकि मारुति सुजुकी साल 2026 में Maruti Hybrid Fronx को लॉन्च करने जा रही है. दरअसल, Hybrid Fronx को हाल ही में गुरुग्राम में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. आइए जानते हैं इस कार के इंजन, फीचर्स, माइलेज और कीमत के बारे में विस्तार से.
मारुति सुजुकी Hybrid Fronx के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में हेड-अप डिस्प्ले (HUD), वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है. वहीं टॉप मॉडल में मारुति लेवल-1 ADAS जैसे सुरक्षित फीचर्स दिए गए हैं. आपको बता दें कि मारुति सुजुकी अपनी कार ज्यादा सेफ और बेहतर बनाने पर जोर दे रही है. मारुति सुजुकी Hybrid Fronx में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स को जोड़ा जा सकता है.
इस कार में 1.2-लीटर Z12E थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल सकता है, मारुति की यह कार स्ट्रांग हाइब्रिड के साथ काम करेगी. इस हाइब्रिड सेटअप में पेट्रोल इंजन बैटरी को चार्ज करेगा और इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को पावर देगा. इस तकनीक के जरिए Fronx Hybrid का माइलेज 30-35 Km तक मिल सकता है. Maruti Hybrid Fronx को खरीदने के लिए एक्स-शोरूम 8 लाख से 15 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं