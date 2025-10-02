Advertisement
बड़ा मौका! GST 2.0 के बाद Maruti Suzuki Ignis हुई ₹71,000 तक सस्ती, जानिए नई कीमतें

Maruti Suzuki Ignis: GST 2.0 व्यवस्था के तहत संशोधित कर संरचना (Revised Tax Structure) लागू होने के बाद, त्योहारी सीज़न से ठीक पहले इग्निस की कीमतों में भारी कटौती की गई है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 11:44 AM IST
बड़ा मौका! GST 2.0 के बाद Maruti Suzuki Ignis हुई ₹71,000 तक सस्ती, जानिए नई कीमतें

Maruti Suzuki Ignis: मारुति सुजुकी इग्निस (Maruti Suzuki Ignis), एक सक्षम और शहरी हैचबैक (Compact Urban Hatchback) होने के बावजूद, भारतीय बाज़ार में कभी वो सम्मान हासिल नहीं कर पाई जिसकी वह हकदार थी. हालांकि, जो लोग इस क्रॉसओवर-स्टाइल कार को पसंद करते हैं, वे इसे आज भी सराहा रहे हैं. 2017 में नेक्सा (Nexa) सीरीज़ के तीसरे मॉडल के रूप में लॉन्च हुई इस कार के दीवानों के लिए एक शानदार खबर है.

हाल ही में, GST 2.0 व्यवस्था के तहत संशोधित कर संरचना (Revised Tax Structure) लागू होने के बाद, त्योहारी सीज़न से ठीक पहले इग्निस की कीमतों में भारी कटौती की गई है. यह कटौती ₹47,000 से लेकर ₹71,000 तक है, जिसने इस कार को और भी ज़्यादा आकर्षक बना दिया है.

इग्निस की कीमतों में कितनी आई कमी?
GST की इस नई टैक्स कटौती के बाद, मारुति सुजुकी इग्निस की पूरी रेंज अब काफी सस्ती हो गई है.

शुरुआती कीमत: इग्निस की शुरुआती कीमत अब ₹5.35 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है, जो पहले ₹5.85 लाख थी.

सबसे ज़्यादा कटौती: सबसे बड़ी कटौती ₹71,000 की, टॉप-एंड Alpha AMT Dual-tone वेरिएंट पर हुई है. इसकी कीमत ₹8.26 लाख से घटकर अब ₹7.55 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है.

सबसे कम कटौती: न्यूनतम ₹47,000 की कटौती Zeta MT वेरिएंट पर लागू हुई है, जिसकी कीमत अब ₹6.97 लाख से कम होकर ₹6.50 लाख हो गई है.

जो ग्राहक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (AMT) वाली इग्निस खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है. अब AMT वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹6.89 लाख से घटकर ₹6.30 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है.

नई और पुरानी कीमतों में अंतर

वेरिएंट GST कटौती से पहले की कीमत (एक्स-शोरूम) GST कटौती के बाद की नई कीमत (एक्स-शोरूम) कुल कटौती

Sigma MT ₹5.85 लाख ₹5.35 लाख ₹50,000
Delta MT ₹6.39 लाख ₹5.85 लाख ₹54,000
Delta AMT ₹6.89 लाख ₹6.30 लाख ₹59,000
Zeta MT ₹6.97 लाख ₹6.50 लाख ₹47,000
Zeta MT Dual-tone ₹7.11 लाख ₹6.50 लाख ₹61,000
Alpha AMT Dual-tone ₹8.26 लाख ₹7.55 लाख ₹71,000

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Maruti Suzuki Ignis

