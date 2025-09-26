Maruti Suzuki Invicto ने दिखाई ताकत, 5-स्टार BNCAP रेटिंग के साथ मारी बाजी

Maruti Suzuki Invicto: क्या आप जानते हैं कि आपकी पसंदीदा Maruti Suzuki गाड़ी सुरक्षा में कितनी आगे है? हाल ही में, Bharat New Car Assessment Programme (BNCAP) ने एक शानदार खबर दी है! Maruti Suzuki की नई MPV, Invicto, ने सुरक्षा टेस्ट में सभी को पीछे छोड़ते हुए 5-स्टार रेटिंग हासिल की है. यह सिर्फ एक रेटिंग नहीं, बल्कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. इस गाड़ी ने वयस्कों और बच्चों दोनों की सुरक्षा में टॉप स्कोर हासिल किया है. वयस्कों की सुरक्षा में इसने 32 में से 30.43 अंक पाए, जबकि बच्चों की सुरक्षा में 49 में से 45 अंक.

इस गाड़ी में ऐसा क्या है खास

Maruti Suzuki Invicto में सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स (सामने, साइड और कर्टेन), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) के साथ ऑटो होल्ड, और ABS के साथ EBD जैसी कई आधुनिक सुविधाएं हैं. इसके अलावा, इसमें 360-डिग्री व्यू कैमरा भी है, जो गाड़ी पार्क करने और चलाने में मदद करता है.

कंपनी के एमडी और सीईओ, श्री Hisashi Takeuchi ने बताया कि सुरक्षा हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है. उन्होंने यह भी बताया कि अब 15 मॉडल्स में 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड फीचर के रूप में दिया जा रहा है, जिनमें Alto K10 और Wagon R जैसी एंट्री-लेवल गाड़ियां भी शामिल हैं. यह कदम भारतीय ग्राहकों को सुरक्षित सफर का वादा करता है.