Jimny 5-डोर एसयूवी को दुनियाभर में दनादन खरीद रहे ग्राहक, इन खासियतों की बदौलत बनी सबकी फेवरेट

Maruti Suzuki Jimny: इस लाइफस्टाइल एसयूवी ने भारत से 1 लाख यूनिट्स के निर्यात (Exports) का आँकड़ा पार कर लिया है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस एसयूवी का विनिर्माण (Manufacturing) विशेष रूप से भारत में होता है और यह दुनिया भर के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बेची जाती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:26 PM IST
Maruti Suzuki Jimny: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की लोकप्रिय जिम्नी (Jimny) 5-डोर एसयूवी ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है. नवीनतम जानकारी के अनुसार, इस लाइफस्टाइल एसयूवी ने भारत से 1 लाख यूनिट्स के निर्यात (Exports) का आँकड़ा पार कर लिया है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस एसयूवी का विनिर्माण (Manufacturing) विशेष रूप से भारत में होता है और यह दुनिया भर के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बेची जाती है.

विदेशों में जिम्नी 5-डोर का शानदार सफर
साल 2023 में निर्यात के लिए लॉन्च की गई, भारत-निर्मित जिम्नी 5-डोर ने जापान, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और चिली जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की है.

जापान में, जहाँ इसे इस साल की शुरुआत में 'जिम्नी नोमैड' के रूप में पेश किया गया था, एसयूवी को ज़बरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली.

रिलीज़ होने के कुछ ही दिनों के भीतर इसे 50,000 से अधिक ऑर्डर मिल गए थे.

जिम्नी 5-डोर अब मारुति सुजुकी की दूसरी सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली गाड़ी बन गई है, जो फ्रोंक्स (Fronx) क्रॉसओवर के ठीक बाद आती है.

जिम्नी की खासियतें

यह एक लैडर-फ्रेम चेसिस पर आधारित है, जो इसे मजबूत ऑफ-रोड क्षमता देती है. इसमें सुजुकी का ALLGRIP PRO 4WD सिस्टम दिया गया है, जो मुश्किल रास्तों पर शानदार ग्रिप सुनिश्चित करता है. यह एक 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है, जिसे मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाता है. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि, "जिम्नी का विश्व स्तर पर आधा सदी से अधिक का इतिहास है. जिम्नी 5-डोर का 1 लाख निर्यात का आँकड़ा पार करना मारुति सुजुकी के लिए एक गर्व की उपलब्धि है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

