Add Zee Business As A Preferred Source
App

सबकी छुट्टी करने आई Maruti की नई Brezza Facelift; 26 KM से ज्यादा माइलेज और तगड़े फीचर्स ने सबको चौंकाया! कीमत...

2026 Maruti Brezza Facelift: भारतीय ऑटो मार्केट में अपनी धाक जमाने के लिए 2026 Maruti Suzuki Brezza Facelift धमाकेदार फीचर्स, नए टर्बो इंजन और ₹7.40 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गई है. 26.90 किमी तक के शानदार माइलेज और स्पोर्टी केबिन वाली यह दमदार SUV टाटा नेक्सॉन और हुंडई वेन्यू को सीधी टक्कर देगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 24, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:17 PM IST
सबकी छुट्टी करने आई Maruti की नई Brezza Facelift; 26 KM से ज्यादा माइलेज और तगड़े फीचर्स ने सबको चौंकाया! कीमत...

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गुजरात में बादलों का 'गदर'... एक दिन दिन में क्यों इतने ज्यादा बादल बरसे?
Gujarat Rain18 min ago
2
Greater Noida news21 min ago
3
Viswanathan Anand24 min ago
4
Jammu Kashmir27 min ago
5
NTA40 min ago