Advertisement
trendingNow13104250
Hindi NewsऑटोमोबाइलMaruti Suzuki का बंपर कार डिस्काउंट! लाखों में होगी बचत, अब पसंदीदा मॉडल खरीदें वो भी बजट में

Maruti Suzuki का बंपर कार डिस्काउंट! लाखों में होगी बचत, अब पसंदीदा मॉडल खरीदें वो भी बजट में

Maruti Suzuki Car Discount Offer: Maruti Suzuki ने फरवरी 2026 के लिए अपनी प्रीमियम Nexa रेंज पर भारी डिस्काउंट शुरू कर दिया है जिसमें ग्राहक कार की खरीदारी पर लाखों रुपये की बचत कर सकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maruti Suzuki का बंपर कार डिस्काउंट! लाखों में होगी बचत, अब पसंदीदा मॉडल खरीदें वो भी बजट में

Maruti Suzuki Car Discount Offer: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी Maruti Suzuki ने फरवरी 2026 के लिए अपनी प्रीमियम Nexa रेंज पर भारी डिस्काउंट शुरू कर दिया है. इस महीने ग्राहकों को नई कार खरीदने पर 2.15 लाख रुपये तक की बचत करने का मौका मिल रहा है. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज इंसेंटिव और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स शामिल हैं. कंपनी का मुख्य ध्यान हाइब्रिड और प्रीमियम मॉडल की बिक्री बढ़ाने पर है.

इनविक्टो और ग्रैंड विटारा
मारुति की सबसे महंगी एमपीवी Invicto पर इस महीने सबसे ज्यादा ₹2.15 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है. इसमें ₹1 लाख का बड़ा एक्सचेंज बोनस और ₹50,000 का कैश डिस्काउंट शामिल है. वहीं, पॉपुलर एसयूवी ग्रैंड विटारा पर ग्राहक ₹1.75 लाख तक बचा सकते हैं. इसके कुछ वेरिएंट्स पर कंपनी 5 साल की फ्री वारंटी का ऑफर भी दे रही है, जो इसे और भी किफायती बनाता है.

इग्निस और बलेनो
अगर आप शहर के लिए एक स्टाइलिश हैचबैक ढूंढ रहे हैं, तो इग्निस और बलेनो पर भी अच्छे ऑफर्स हैं. इग्निस पर कुल ₹55,000 तक की छूट दी जा रही है, जिसमें कैश डिस्काउंट और स्क्रैपेज बोनस शामिल है. वहीं, प्रीमियम हैचबैक बलेनो पर ग्राहक ₹45,000 तक के फायदे उठा सकते हैं. ये ऑफर्स मिडिल-क्लास परिवारों के लिए अपनी पसंदीदा प्रीमियम कार घर लाने का शानदार अवसर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जिम्नी और फ्रोंक्स
ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए जिम्नी Jimny पर सीधा ₹50,000 का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा, स्पोर्टी लुक वाली फ्रोंक्स Fronx के टर्बो वेरिएंट्स पर ग्राहकों को ₹30,000 तक के फायदे मिल रहे हैं. फ्रोंक्स पर मिलने वाले फायदों में कैश डिस्काउंट के साथ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स भी जोड़े गए हैं, जिससे ये यूथ के लिए एक जोरदार ऑप्शन बन गई है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti Suzuki nexa

Trending news

जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
Bombay High Court
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
Pandit Jawaharlal Nehru
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
manoj mukund naravane book controversy
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
DNA
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
Ahmedabad
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
general mm narvane
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
DNA
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
संसद के मौन होने पर दागे सवाल,रोटी से सत्ता को सीधी चुनौती;कौन थे साहित्य के सुदामा
Sudama Pandey Dhumil
संसद के मौन होने पर दागे सवाल,रोटी से सत्ता को सीधी चुनौती;कौन थे साहित्य के सुदामा
रील पर बहस करने लगे भारतीय नेता, क्यों 12 सेकंड्स का वीडियो बना विवाद का मुद्दा?
DNA
रील पर बहस करने लगे भारतीय नेता, क्यों 12 सेकंड्स का वीडियो बना विवाद का मुद्दा?
तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया
sharad pawar
तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया