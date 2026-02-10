Maruti Suzuki का बंपर कार डिस्काउंट! लाखों में होगी बचत, अब पसंदीदा मॉडल खरीदें वो भी बजट में

Maruti Suzuki Car Discount Offer: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी Maruti Suzuki ने फरवरी 2026 के लिए अपनी प्रीमियम Nexa रेंज पर भारी डिस्काउंट शुरू कर दिया है. इस महीने ग्राहकों को नई कार खरीदने पर 2.15 लाख रुपये तक की बचत करने का मौका मिल रहा है. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज इंसेंटिव और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स शामिल हैं. कंपनी का मुख्य ध्यान हाइब्रिड और प्रीमियम मॉडल की बिक्री बढ़ाने पर है.

इनविक्टो और ग्रैंड विटारा

मारुति की सबसे महंगी एमपीवी Invicto पर इस महीने सबसे ज्यादा ₹2.15 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है. इसमें ₹1 लाख का बड़ा एक्सचेंज बोनस और ₹50,000 का कैश डिस्काउंट शामिल है. वहीं, पॉपुलर एसयूवी ग्रैंड विटारा पर ग्राहक ₹1.75 लाख तक बचा सकते हैं. इसके कुछ वेरिएंट्स पर कंपनी 5 साल की फ्री वारंटी का ऑफर भी दे रही है, जो इसे और भी किफायती बनाता है.

इग्निस और बलेनो

अगर आप शहर के लिए एक स्टाइलिश हैचबैक ढूंढ रहे हैं, तो इग्निस और बलेनो पर भी अच्छे ऑफर्स हैं. इग्निस पर कुल ₹55,000 तक की छूट दी जा रही है, जिसमें कैश डिस्काउंट और स्क्रैपेज बोनस शामिल है. वहीं, प्रीमियम हैचबैक बलेनो पर ग्राहक ₹45,000 तक के फायदे उठा सकते हैं. ये ऑफर्स मिडिल-क्लास परिवारों के लिए अपनी पसंदीदा प्रीमियम कार घर लाने का शानदार अवसर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जिम्नी और फ्रोंक्स

ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए जिम्नी Jimny पर सीधा ₹50,000 का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा, स्पोर्टी लुक वाली फ्रोंक्स Fronx के टर्बो वेरिएंट्स पर ग्राहकों को ₹30,000 तक के फायदे मिल रहे हैं. फ्रोंक्स पर मिलने वाले फायदों में कैश डिस्काउंट के साथ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स भी जोड़े गए हैं, जिससे ये यूथ के लिए एक जोरदार ऑप्शन बन गई है.